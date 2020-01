Megzenésített verseket mutattak be Békéscsabán

A Bárka folyóirat Mondani-valók című alkalmi gyermekantológiájának bemutatóját tartották szombaton, a Sík Ferenc Kamaraszínházban. Az eseményt a Pupa Trupa együttes színesítette a kötetben is megtalálható megzenésített versekkel.

Elek Tibor irodalomtörténész, kritikus és főszerkesztő elmondta, folyóiratuk a Mondani-valók című antológia előtt is hirdetett már meg különböző akciókat, projekteket és vers-, novella-, tanulmány, valamint dráma pályázatokat, de szerveztek már konferenciákat és irodalmi fesztiválokat is. Azonban így is mostani vállalkozásuk mondható el eddigi történetük legnagyobb szabású projektjének. Hozzátette, a kötet talán már túl is mutat egy kicsit az irodalom berkein, hiszen akár az oktatás, vagy szélesebb körben a társadalom felé is nyújtózkodhat.

A projekt ötletadója, Farkas Wellmann Éva költő, szerkesztő és kritikus a háttérmunkáról elmondta, három évvel ezelőtt vetették fel először Elek Tiborral az antológia ötletét. Hozzátette, akkoriban arra a kérdésre keresték a választ, hogy vajon miért unatkoznak sokan az iskolai rendezvényeken. Utóbbit pedig elsősorban a kötelezően elhangzó, mindenki számára ismert verseknek tudták be. Kiemelte, a pedagógusok azonban nehezen is tudnak újat hozni a rendezvényekbe a csekély választék miatt. Rövid kutatás után arra jutott, hogy egyrészt a klasszikus versek nehezen szólítják már meg a mai gyerekeket, másrészt pedig a kortárs szerzők nem írnak jellemzően alkalmakra.

Farkas Wellmann Éva elmondta, van azonban egy olyan író csapat, akik kifejezetten az „alkalmi vers üzletben” utaznak, de ezen alkotások között gyakran nehéz megtalálni a megfelelőt. Innen jött az ötlet, miszerint egy pályázaton keresztül igyekeznek megtalálni a legjobb verseket. Felhívásukra 180 szerző küldött be összesen 608 verset, köztük volt olyan, aki egy egész kötetnyit. Ezek közül választották ki végül szerkesztőségük írói azt a 120 darabot – 54 szerző művét –, amiből összeállították a Mondani-valók című antológiát. Utóbbi így igen színesre sikerült, amelyben minden alkalomra megtalálhatják olvasói a megfelelő költeményt.