Megyeszerte elmaradnak a karácsonyi vásárok

Elmaradnak idén megyeszerte az adventi vásárok, azonban több helyen, így Békéscsabán, Gyulán és Orosházán is ünnepi fényben ragyognak majd a forgalmas területek, felhívva a figyelmet a karácsony közeledtére.

Békéscsabán a karácsonyi vásárt és a Csabai Advent rendezvénysorozatot sokan szeretik, illetve a programokon minden évben sok család vett részt, és idén is színvonalas események szervezésével készültek az ünnepi időszakra, mégsem rendezik meg sem a karácsonyi vásárt, sem a Csabai Adventet

– közölte hírportálunkkal Szarvas Péter polgármester.

Mérlegelték az operatív törzs szakmai ajánlásait, illetve a kormány veszélyhelyzetet is hirdetett.

Ezért a városvezetés azt a felelős döntést hozta, hogy a csabaiak biztonsága és egészségének megőrzése érdekében elmarad a rendezvénysorozat és a karácsonyi vásár, hiszen az óvatosság indokolt.

Ennek ellenére igyekeznek a város közterein megteremteni a szokásos karácsonyi hangulatot.

A város karácsonyfáját idén is felállítják, feldíszítik a Szent István téren, illetve több forgalmas utca és a városháza is ünnepi fényben fog ragyogni a díszkivilágításoknak köszönhetően.

A főtérre most is kihelyezik a Lenkefi Zoltán Blattner Géza-díjas bábművész, a Napsugár bábszínház igazgatója által megálmodott betlehemet. A családok örömére egy újdonsággal is készülnek idén. A tervek szerint egy, az ünnep hangulatához illő látványelemet helyeznek ki a Szent István téren, amely alkalmas lesz arra, hogy az érdeklődők karácsonyi fotókat készítsenek mellette.

Gyula polgármestere, dr. Görgényi Ernő elmondta, az ünnepi külsőségeket természetesen idén is megteremtik.

– A díszvilágítás eszközeit még októberben elkezdték felszerelni a szakemberek, nehogy a pandémiahelyzet vagy az azzal együtt járó problémák, az esetleges megbetegedések ezt a későbbiekben megakadályozzák

– fogalmazott.

A betlehemet ismét felállítják a sétálóutcán.

Molnár Csaba, a mérnöki osztály vezetője hírportálunknak elmondta, a Vértanúk útján 14 karácsonyfa motívumot helyeztek el a közelmúltban. A Szent Miklós parkban tizenhat hópihés csúcsdísz teremti majd meg az ünnepi hangulatot. A Kossuth utcán a várkert bejáratáig vitorla motívumos díszek ékesítik a területet. A Megyeház, a Városház, a Hétvezér utcában, a Petőfi és a Harruckern téren, valamint a várkertben hópihék díszítik a területet. Emellett a belváros nagyobb terein fényfüzérek kerültek a fákra.

Az Almásy-kastélyt várhatóan adventi kalendárium jellegű fényekbe öltöztetik majd.

Mezőkovácsházán lesz karácsonyfa, adventi koszorú és betlehem, igaz, programok nélkül. A hagyományt – ilyenkor köszöntik az újszülötteket – megtartják, az 55 babához eljuttatják a mesekönyveket.

Tótkomlóson a Mindenki karácsonya programot nem tartják meg. Felállítanak adventi koszorút a Szent István téren, ahol majd szűk körben szervezik meg a gyertyagyújtásokat. Zsura Zoltán polgármester elmondta, lesz a rászorulóknak melegétel, és készítenek karácsonyi csomagokat.

Battonyán külsőségeiben, dekorációkkal jelenik meg az advent. A helyiek jelentkezhetnek egy felhívásra: adventi ablakdíszítőket és ablakvadászokat keresnek. A lényeg: mindennap egy – akár több – ablak ragyogjon fel a hónap napját jelző számmal a város különböző pontjain. Helyiek, intézmények, iskolák, óvodák, vállalkozások, mint ablakdíszítők, másrészt, mint a kivilágított ablakok felderítői, ablakvadászok jelentkezhetnek.

Orosháza polgármestere, Dávid Zoltán kijelentette:

– Embert próbáló időkben szükségünk van az ünnep szívet melengető fényeire, ezért idén az ünnepi hangulatot a belváros fokozott díszkivilágításával szeretnénk megteremteni. A város több pontján karácsonyfát állítunk, az óriási adventi koszorú ezúttal is elkészül és az Árpád-kertben kap helyet.