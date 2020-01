Megyei lakáshelyzet: a felújítottat keresik

A fűtéstípusok és minőségi különbségek a lakásárakban is megmutatkoznak. A felújított otthonok jellemzően alacsonyabb költséggel tarthatók melegen, ám ez a piaci árakon is látszik. Megyénkben leginkább a gázfűtést keresik, és az érdeklődők nagyságrendileg fele az újszerű vagy felújított ingatlanokra vevő. A szakértők szerint megéri a felújítás, az ilyen lakások akár harminc százalékkal is drágábban találnak új gazdára, a kevésbé modernekhez képest.

Hírportálunk az Ingatlan.com segítségével vizsgálta, hogy a lakásvásárlást tervezők körében melyik fűtési megoldás a legkeresettebb megyénkben. Az eredményekből kiderült, hogy a gázkonvektoros otthonok kiemelkednek a mezőnyből, az érdeklődők 38,5 százaléka szeretne ilyen házat, második helyen állnak a cirkófűtéssel ellátott ingatlanok, a lakáskeresők 36 százaléka szeretné ezt a megoldást. Mindezek alapján elmondható, Békésben leginkább a gázfűtést favorizálják a vásárlók, mivel az érdeklődések háromnegyede ilyen lakóingatlanokra érkezett. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője kifejtette, a lakáskeresők a cirkófűtést tartják az egyik leggazdaságosabbnak, a gázkonvektoros fűtés népszerűsége pedig azzal magyarázható, hogy jelentős a kisebb lakások iránti kereslet, márpedig ezek nagy részében ez a típus a jellemző. Hírportálunknak küldött elemzésből kiderül, hogy a szűkebb hazánkban viszonylag elterjedt fűtéstípusként ismert vegyes tüzelésű kazán nem tartozik a legnépszerűbbek közé, a kereséseknek csak kevesebb mint hat százalékát adja, ezt követi a házközponti fűtés, kerek hat százalékkal. A szakember utalt arra is, hogy a legkorszerűbb fűtéstípusok, például a hőszivattyús vagy falfűtéses megoldások részesedése viszonylag alacsony, ennek a magyarázata, hogy a szóban forgó lakások jellemzően a legmagasabb négyzetméterárú ingatlanok közé sorolhatók. Az ingatlanok állapotát tekintve az adatokból kiderül, a Békés megyei vevők a minőséget helyezik az előtérbe, mert a legtöbb érdeklődés jó állapotú, felújított vagy újszerű lakásra érkezett, a közepes állapotú vagy felújítandó ingatlanokra jóval kevesebb vevő keresett. Ezeknél még azon otthonok iránt is többen érdeklődtek, ahol nem volt feltüntetve a lakás vagy ház állapota. Érdemes még megjegyezni, hogy kevesen keresik az új építésű ingatlanokat, az érdeklődések kevesebb mint egy százaléka érkezett ilyen hirdetésekre. A szakértő szerint a korszerű fűtési megoldások a következő időszakban nagyobb teret nyerhetnek, és sokan modernizálhatják a jelenlegi lakásukban lévő elavult, jelentős energiafogyasztású rendszereiket. Egy-egy ilyen beruházás pedig megtérülhet, hiszen egyrészt növeli az otthonuk értékét, másrészt alacsonyabb rezsidíjakat eredményez. Az árakat elnézve egyébként megéri a minőségbe fektetni, hiszen a januári ingatlanárakat tekintve Békéscsabán és a megye többi településén is az újszerű vagy jó állapotú ingatlanok a legdrágábbak. Fűtés-korszerűsítés falusi csokkal Összességében elmondható, hogy a korszerű és környezetbarát fűtési, szigetelési megoldásokkal rendelkező lakások akár 20-30 százalékkal is drágábbak lehetnek, mint kevésbé modern társaik – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a Világgazdaság egy korábbi írásában. A 2021-ben életbe lépő új energetikai követelmények alapján csak olyan lakás kaphat használatbavételi engedélyt, amelynek energiaigénye közel nulla, és primer energiaszükséglete (fűtés és melegvíz-előállítás) legalább 25 százalékban megújuló energiaforrásból biztosított. Ráadásul a felújításoknál és korszerűsítéseknél is figyelembe kell venni ezeket az előírásokat. A falusi csok pozitív hatással van a kistelepülések lakásállományának energetikai állapotára, hiszen a maximum 10 millió forintos támogatás összegének felét mindenképpen bővítésre és/vagy korszerűsítésre kell fordítani. A pluszforrás pedig lehetőséget biztosít nyílászárócserére, szigetelésre, fűtés-korszerűsítésre.