Megtudhatták a csabai diákok, miként is építkeznek a finnek

Három Békéscsabán tanuló diák járt Finnországban nemrégiben. A fiataloknak szakmai ismereteik bővítésén túl idegennyelvi, személyes, társas és kulturális kompetenciáik fejlesztésére egyaránt lehetőségük adódott: jégkorongmérkőzésen szurkolhattak, megcsodálhatták a Balti-tengert, valamint kipróbálhatták a helyi szaunákat.

A magasépítő technikusnak tanuló három diák és kísérő tanáruk még február végén utazott el az északi országba. A Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma és Kollégiuma 13. évfolyamos tanulói, Bereczki Dávid Marcell, Dézsi Dániel, Szabados Gergő és tanáruk, Laczó Szabolcs az Erasmus+ szakképzési mobilitási programnak köszönhetően vehettek részt az úton.

Megérkezésük után a fiatalok szállása Finnország dél-nyugati részén, a nyári nemzetközi dzsesszfesztiváljairól híres Pori városában volt.

A diákok a fogadó szakképző iskola, a Sataedu aktuális építkezésein végeztek a szakmájukhoz kapcsolódó gyakorlati feladatokat. A program szerint munkanapokon minden reggel különféle építkezésekre látogattak el, hogy megismerkedhessenek az ottani, modern építészeti technológiákkal: többek közt építés alatt álló új családi ház, tűzeset miatt felújítandó tömbház és szauna is volt az általuk meglátogatott helyszínek közt.

– A szakmai ismeretek bővítésén túl idegen nyelvi, személyes, társas és kulturális kompetenciák fejlesztésére is lehetőség adódott a program során, hiszen a kollégákkal, az iskola tanáraival, tanulóival angolul kellett kommunikálni. A kapott feladatokat, problémákat meg kellett oldani, a szálláshelyen alkalmazkodni kellett egymáshoz. A fiataloknak el kellett fogadniuk a különböző szokásokat, meg kellett találni a közös hangot a sikeres együttműködés érdekében – részletezte Laczó Szabolcs tanár, a projekt koordinátora.

A hétköznapokat szabadidős programok színesítették. Az érkezés másnapján már egy jégkorongmérkőzésen szurkolhattak a fiatalok, később pedig a Balti-tengerhez is eljutottak. A tanulók ráadásul jártak a finn fővárosban, Helsinkiben is, ahol a látványos épületek megtekintése mellett kikötői séta gazdagította a programot. Mindezek mellett többször kipróbálhatták a helyi szaunát és az iskolai menzán a finn étkeket.

A harmadik héten azonban Finnországot is utolérték a világjárvány visszaszorítását célzó korlátozó intézkedések, így az iskola vezetősége a diákok biztonsága érdekében a tanulmányút megszakításáról és a diákok hazautaztatásáról döntött. Ennek ellenére, a fiatalok elmondása alapján, életre szóló élményt adott számukra a program.

– Úgy vélem, életem egyik legjobb döntése volt jelentkezni a finn szakmai gyakorlatra. Mintha nem is egy másik országba, hanem egy másik világba léptünk volna. Úgy éreztem, Finnország képviseli a jövőt a szakmában. Ez észrevehető volt a modern építési technológiák alkalmazásánál is, melyeket később, a szakmában remélhetőleg tudok majd hasznosítani. Ezek alapján mindenkinek ajánlanám, hogy merjenek jelentkezni a programra, mert ahogy számomra is, ez egy örök emlék marad – árulta el Dézsi Dániel.