Legendás gyertyaöntő hagyatékát idézi meg a gyulai tárlat

A háromszögház kincsei – tárgyak egy gyertyaöntő hagyatékából címmel nyílt kiállítás a nemrégiben a Gyulai Várban. A tárlat különleges időutazásra viszi az érdeklődőket, és megjelenít egy letűnt, fáradtságos hivatást.

Az egykori erődítmény múzeumpedagógiai termében látható kiállítás időutazásra viszi az érdeklődőket az adventi időszakban. A tárlaton megjelennek az eredeti formájában már nem igazán létező hivatás mindennapi tárgyai, megelevenedik egy régebbi világ.

Fábián Tamástól, a kiállítóhelyeket is működtető Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. kommunikációs vezetőjétől és Nagy Adrienntől, néprajzos-muzeológus szakembertől megtudtuk, a fürdővárosi Erkel Ferenc Múzeum 2005 óta őrzője a gyertyaöntés terén kimagasló tevékenységet végző Marosán György hagyatékának, így teljes gyulai gyertyaöntőműhelye berendezésének, mely páratlan tárgyi emléke egy letűnt, fáradságos mesterségnek.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Békés megyében az utolsó gyertyaöntő mesterként emlegetett Marosán György 60 évig példátlan kitartással és szeretettel készítette a fényt és megnyugvást hozó gyertyákat, melyek közül nem egyszer műremekek is kikerültek. A gyertyakészítés miatt jellegzetes illatú műhely a Vár utcában, az úgynevezett „Háromszög-ház” padlásán volt található. A házat a mester édesapja építette, akitől a műhely berendezését és mesterségét is örökölte. Az épületre utal a tárlat elnevezése is.

Marosán György édesapja fűszerkereskedő volt, emellett foglalkozott gyertyaöntéssel és mézeskalács készítéssel. Utóbbi különlegességet akkoriban a vásárokból vihették haza ajándékként, karácsony közeledtével pedig a fenyőágat díszítették vele.

A műhelyben jellemzően különböző méretű fehér gyertyák készültek, amiket vallási szertartások alkalmával használtak fel a megyében, de távolabbról is érkezett számos megrendelés. Marosán György eszközei, az üst, a merőkanál, a ring, a gyertyabél, a gyertyák súlyát megállapító mérleg mára múzeumi műtárgy, s a kitartás és a szorgalom szimbólumai is egyben.

A kiállítás november 30-án nyílt meg a Gyulai Várban és január 12-ig tekinthető meg. A háromszögház kincsei – Tárgyak egy gyertyaöntő hagyatékából című tárlat a hagyaték jó néhány érdekes és szemet gyönyörködtető tárgyát mutatja be. A vállalkozást indító idősebb Marosán György egykori eszközei közül látható például egy mézeskalácsforma is. A kiállított tárgyak közül a legimpozánsabb talán az a viasz imakönyvborító, amit ugyancsak ő készített.