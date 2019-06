Lazítottak a szabályozáson, egyszerűbbé vált a reptetés

Új uniós drónszabályokat fogadott el nemrég az Európai Bizottság annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben, illetve a földön is biztosítsa. A rendelet 2020-tól lép életbe, és mindazokra vonatkozik majd, akik ilyen eszközöket üzemeltetnek, vagyis a professzionális drónhasználó szakemberekre és a hobbiröptetőkre egyaránt.

Az elfogadott kiegészítő végrehajtási rendelet úgy szól: az uniós tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ország területén használatos drónok egyedi azonosítóval legyenek ellátva, mellyel kötelezően regisztrálni is kell azokat az illetékes hatóságnál. Ezenfelül az üzemeltetőknek is azonosíthatónak kell lenniük, mivel az eszközök jelentős veszélyt jelenthetnek az emberekre, a magánéletre, a környezetre nézve, valamint kárt okozhatnak vagyontárgyakban.

Engedély nélkül is lehet majd reptetni bizonyos feltételek mellett a drónokat, amennyiben súlyuk nem haladja meg a 25 kilogrammot. Ebben az esetben azonban szem előtt kell tartani, hogy az eszközök legfeljebb csak 120 méterig repülhetnek, továbbá az üzemeltető nem veszítheti szem elől a gépet és távol kell tartania azt az emberektől. Az uniós tagállamok repüléstilalmi övezeteket (például reptereket, légi bázisokat, de akár városközpontokat) is kijelölhetnek, ahová nem repülhetnek be a pilóta nélküli légi járművek.

– Örvendetesnek tartom az új rendelkezést, véleményem szerint sokkal hamarabb meg kellett volna ezt lépni. Rengetegen repülnek engedély és mindenféle szabályozás betartása nélkül, ahogy ez a interneten fel-feltűnő felvételekből is látszik. Sokan drónoznak esküvőkön, valamint egyéb más köztéren lebonyolított eseményeken is, akár igen veszélyes körülmények között, vagy éppen tiltott repülési zónában – mondta el Molnár Balázs drónpilóta, a CsabaDrón munkatársa.

– A beazonosíthatóság mindenféleképpen szükséges és elengedhetetlen, ám arra kíváncsi leszek, hogy a hatóságok milyen eszközökkel és hogyan fogják lefülelni a „kóbor drónosokat”, valamint milyen módon tudják majd szankcionálni a szabályszegőket.

A szakember szerint az ilyen jellegű tevékenységek amúgy is rontják az olyan vállalkozások üzleti pozícióját, amelyek mindenféle törvényi feltételnek eleget tesznek, ám az adott esetben sokkal olcsóbban és illegálisan működő „műkedvelők” több megrendeléshez jutnak. A drónpilóta tapasztalata szerint tízből kilenc repülés Magyarországon nem felel meg az összes előírásnak, éppen ezért egyértelműen üdvözli az új szabályozást.

Pozojevich Miklós drónhasználó megkeresésünkre úgy vélekedett, az új rendeletben foglaltak sokkal betarthatóbbak lesznek a most érvényben lévő szabályozásnál, s egyetért azzal, hogy valamiféleképpen szabályozni kell ezen eszközök használatát.

– Bízom benne, hogy rugalmasan lehet majd vásárolni, vagy kiváltani felszállási engedélyt, és így akár csak pár perccel a tervezett felszállás előtt is fogjuk tudni használni a drónokat – mondta Pozojevich Miklós.