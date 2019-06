Lassan, de vidéken is erősödik a zöld rendszám

Az elmúlt esztendőkben hazánkban is egyre több területen jelent meg a környezettudatos gondolkodás. S bár még rengeteg a teendő e téren, néhol már érzékelhető a változás. A tervek szerint pár éven belül elhagyjuk az egyszer használatos műanyagokat, a fenntarthatóság és a szelektív hulladékgyűjtés egyre több ember számára fontos, s nő az e-autók iránti kereslet is.

A Belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartása szerint az év első két hónapjában 1098 zöld alapszínű rendszámmal rendelkező autót állítottak forgalomba hazánkban. Így – az akkori adatok alapján – 10 ezer 658-ra nőtt az e-járművek száma. A több mint tízezer zöldrendszámos autó közül a legtöbb tisztán elektromost (44,4 százalék) használnak, majd a hatótávnövelt elektromos változtatok (28,5 százalék) és a tölthető hibridek (27,1 százalék) következnek.

Az idei eladási csúcs februárban volt, akkor mintegy 622 hatósági azonosítót adtak ki, vagyis naponta átlagban 31,1- t. Ez a hónap kedvezett a főváros és vidék közötti különbségek mérséklődésének is: ekkor vidéken 23 százalékkal több környezetkímélő autóra került zöldrendszám, mint Budapesten. Mindez azt jelenti, hogy a fővárosban 5531, míg vidéken 5127 e-kocsi található.

– Azért éri meg e-autót vásárolni, mert olcsóbb az üzemeltetése, kényelmesebb a használata, és az évek előrehaladtával, ahogy az energiamixben egyre nagyobb lesz a megújulók aránya, egyre tisztább lesz az üzemeltetése – fogalmazott Antalóczy Tibor, a Villanyautósok Közösségének elnöke, aki abban is adott egy kis segítséget, mikor, milyen kategóriájú e-járművet érdemes vásárolni.

– Bár a téma túlságosan is sokrétű ahhoz, hogy néhány mondatban be lehessen mutatni, de szerintem második autónak tanácsos városi használatra csak elektromosat (5E) választani. Ha viszont az lenne az egyetlen autó, és gyakoriak a hosszabb utak, akkor inkább a plugin hibridek között ajánlott szétnézni, tehát a tölthető hibridek (5P) vagy a hatótávnövelt e-autók (5N) között.

Az e-járművek újonnan többnyire tízmillió körül indulnak, de – ahogy az elnök fogalmazott – határ a csillagos ég. A használtauto.hu oldalon találni lehet megfizethető árban is ilyen autókat, de nem ritka a 40-50 millió forintos változat sem. Cikkünk megjelenéséig tisztán elektromos változatból 638-at, hibridből 2135-öt kínáltak.

Az új e-kocsi vásárlását az állam is támogatja, valamint adókedvezményekkel és illetékmentességekkel is számolhat az, aki leváltja hagyományos járművét. Például mentesül a gépjárműadó és a regisztrációs díj alól, valamint átírási költség sem terheli.

Nő a töltők kihasználtsága

Több töltőállomást is üzembe helyeztek megyénkben az elmúlt években. Ezek közül hármat a békéscsabai önkormányzat tart fenn. Wittmann László, a stratégiai-fejlesztési osztály vezetője elmondta, a közel egy éve telepített töltők kihasználtsága változó, de folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A legtöbb napon naponta több töltési ciklusra is használják az eszközöket. S az utóbbi hónapokban nagyságrendileg a három töltőnél felhasznált energia 900 kWh volt havonta.

Az osztályvezető azt is elárulta, a Modern Városok Program keretében a SMART Energetikai projektcsomagban tervezik további állomások telepítését, ám mivel a tervezés jelenleg is zajlik, így helyet és darabszámot nem tudnak még mondani.

A megyében e-Mobi töltőberendezések is találhatók, kettő Csabán, egy Gyulán. Ezeket szintén az elmúlt egy évben telepítették. Ruttner Dia, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. PR-menedzsere elmondta, a töltőknél 1200 tranzakció történt.