Közönségkedvenc lehet az Egri csillagok musical

A napokban láthatta először a közönség a Várkonyi Mátyás és Béres Attila által jegyzett Egri csillagok musicalt a Jókai színházban. A számtalan dallal, élő zenével és tánccal tarkított darab bemutatóján jártunk.

Az egyik legismertebb történelmi regényt nem lehetett könnyű feladat színpadra álmodni, hiszen nem kevés nézői elvárásnak kellett megfelelni. Katkó Ferenc rendezőként a könyv hangulatát próbálta visszaadni, amiben segítségére voltak a színészek, az élő zene és a tánc. Utóbbi kifejezőerejének köszönhetően pár török táncos olykor pusztító tömegként hódította meg a színpadot. És bár volt olyan néző, aki hiányolta a fegyvereket a csatajeleneteknél, számomra a küzdelmet a mozdulatok éppúgy visszaadták: szinte érezni lehetett a végtelennek tűnő összeütközéseket, a sebesültek kínzó fájdalmát.

Na, de ne szaladjunk ennyire előre, hiszen az egri ostrom előtt még számos kalandon mentek keresztül főhőseink.

Izgalommal vártam a gyermekszínészeket, akik a többfordulós szereplőválogatás és a hosszú próbákat követően jutottak el a színpadig. Nem kellett sokáig várnom, hiszen már az első jelenetben feltűntek a fiatalok. Az ifjú Bornemissza Gergelyt alakító Szabó Hunor meglepő magabiztossággal mozgott a tapasztalt színészek között, és a kis Vicuskát játszó Varóczy Lillának is támaszt tudott nyújtani a közös jeleneteknél, aki hamar átlendült a kezdeti félelmén, és a hangja is egyre biztosabbá vált.

A másik nagy várakozás a díszlet volt számomra, főként az, hogy mennyire fognak hiányozni az Egyed Zoltán által tervezett ledfalak mellől a valódi díszletelemek. Többször beszélgettem a tervekről a rendezővel, akinek nem titkolt szándéka volt egy többdimenziós tér kialakítása, a modern technika segítségével. A végeredmény pedig kifejezetten jó lett. Bár az én szememnek szükség volt pár percre, hogy hozzászokjon a hatalmas, egymás mögé vetített képekhez és az enyhe villódzáshoz, de mikor sikerült túllendülnöm ezen, akkor már élveztem ezt a nem mindennapi vizuális élményt. Sőt, Jumurdzsák és Szolimán Szultán jeleneteinél nem is tudtam volna más hátteret elképzelni, hiszen együtt élt, mozgott a díszlet a szereplőkkel.

Mindehhez sokat tettek hozzá a zenészek és a táncosok, a Mlinár testvérek színpadi jelenléte pedig igazán kifejezőre sikerült. Péter ráadásul koreográfusként is erősítette a csapatot.

Emlékszem mikor gyermekként olvastam a regényt, Vica és Gergő szerelme felett – talán koromból adódóan – elsiklottam. A musicalben viszont egy fontos történeti szál kettőjük kapcsolata: végig követhetjük, miként csap át a gyermeki szeretet, őszinte szerelembe, amit nem győzhet le sem idő, sem pedig az apai szigor. Az a jelenet pedig, mikor Vica édesanyja szembe megy férje döntésével, és titokban útjára engedi lányát Gergővel, könnycseppet csalt a szemembe, amihez nagyban hozzájárult a Cecey Évát alakító, Nádra Kitti angyali hangja.

Az kétségtelen, hogy a színészek nagy része megbirkózott a nehéz szerepekkel, sőt olyan alakításokat is láthattunk, melyekre sokáig emlékezhetünk, viszont egy-két dalnál még érezhető volt, hogy bemutatón vagyunk, de pár előadás után bizonyára minden hang a helyére kerül majd. Mindenesetre a ruhatárnál elcsípett megjegyzések is megerősítették bennem, hogy nem csak nekem tetszett az előadás, a csabai produkció bátran ajánlható színházszeretőknek, és azoknak is, akik csak ritkán, kivételes alkalmakkor ülnek be egy teátrumba.

