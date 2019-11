Könyvével segít az olimpikon

Góg Anikó nevét a sportban jártas Békés megyeiek jól ismerik; hazai és ­nemzetközi triatlonos berkekben sem kell magyaráznunk, ki ő. Az Orosházi Eötvös DPSE sportolójaként részt vett a 2000. évi nyári olimpiai játékokon (Sydney), ahol új versenyszámként triatlonban egy férfi- és egy női számot rendeztek. A sportoló már kislányként elhatározta, olimpikon lesz. Álma teljesült, majd felnőttként sikeredzővé, édesanyává vált. Napokkal ezelőtt pedig egy könyv írójaként debütált. Egy dolgos nap végén sikerült elérnünk.

Úgy tartják, a triatlon a vasemberek sportja: az olimpiai táv 1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpározás, 10 kilométer futás, és a különböző erőpróbák között nincs pihenőidő. Anikó anno 20 esztendősen tisztességgel helytállt.

Ma már kétgyermekes anyuka, a szakmájában ismert, elismert edző, humánkineziológus, az IWI Nemzetközi Fitnesziskola vezető tanára. Sportos videókkal, kihívásaival (Kanapé Fitnesz) is segít az elbizonytalanodott hölgyeknek. Ahogy az élsportban, úgy a munkájában is maximalista. A napokban megjelent Újra én című könyve.

– Miért érezte úgy, a kisfilmjei mellé kell egy könyv is?

– Az alapkoncepció: nem kell beletörődni egy adott állapotba. De a csodákra se kell várni, a változás bennünk van, tennünk kell érte. A várandósság és a szülés csodálatos és természetes folyamatok. A velük járó fizikai problémák (szétnyílt hasizom, gátizomgyengülés, izomegyensúlyi gondok) maguktól nem oldódnak meg. A könyv azoknak a nőknek szól, akik az anyaságra testileg is fel akarnak készülni, és vállalják az ezzel járó munkát. A videóim lehet, másoknak sok. Egy izmos, kisportolt anyukát látnak, ami lehet ijesztő – jaj, mi lesz, ha én nem vagyok ilyesmire képes – gondolhatják azok, akik érzik, kellene a segítség, szeretnének önmagukért felelősséget vállalni anyaként, nőként. A könyvben is előjön a maximalizmusom, de a lendületemet, a vehemenciámat kissé lecsiszoltuk. Így szól

a tartalom a mindennapokban a problémáikkal magukra maradó anyáknak, hölgyeknek.

– Ahogy az edzőtermek világában egyre korszerűbb eszközök állnak rendelkezésre, úgy ennek a kötetnek a tartalmába is több 21. századi alkalmazást belecsempészett.

– A célcsoport adott, számukra számos „ínyencséget” tartogat a könyvem: szakmailag szerethető, hiteles, hiszen orvosok, védőnők is útbaigazítást adnak nekünk, anyukáknak. Én pedig ragaszkodtam ahhoz, hogy a gyakorlatok videói QR-kóddal elérhetővé váljanak az olvasóknak, hiszen modern korunk eszköze, az okostelefon már az anyukák, kismamák kezeiben van. Miért ne kerüljenek a könyvbe ilyen okos extrák?! – gondoltam én.

– A sportos nő, Anikó, aki Dorka és Sári boldog anyukája, mit üzen ezzel a kötettel? Mit szeretne átadni?

– A sportolói múltam és a munkám miatt én fittebb vagyok az átlagnál, de higgyék el, nekem is ugyanúgy meg kellett küzdenem a nőiségemért s annak megőrzéséért. Bele kell állni, ha változást akarunk! Éreznie kell minden nőnek az önmaga iránti felelősséget. A lehetőség mindenkinek adott. A gyakorlatokat bárki elvégezheti, és hatalmas ereje van annak is, amikor a videókon mindenki láthatja, hogy a kevésbé sportosaknak is sikerül.