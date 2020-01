Kékkovács Mara Békésen varázsolt

Telt ház előtt tartott nagy sikerű előadást hazánk egyik legkiválóbb, Európában is elismert operett- és musical-színésznője, Kékkovács Mara és Somlai Valéria zongoraművész hétfőn kora délután a békési kulturális központban.

Kékkovács Mara Békésen született, és mivel szülei a városban élnek, napjainkban is sokszor látogat haza a családjával. Mint kiderült, Somlai Valéria is kötődik a településhez.

Mindig jó érzéssel és szívesen jövök haza. Bár mostanra elmondhatom, hogy több időt éltem Budapesten, mint Békésen, a kötődésem továbbra is nagyon erős. Még mindig hazajövök a szüleimhez a városba – vezette be az összművészeti időutazást Kékkovács Mara. A színművész elárulta, hogy abba az általános iskolába járt, ami a kulturális központtal tulajdonképpen egy helyen található.

– Talán hetedikbe vagy nyolcadikba mentem, amikor az új iskola megépült. Nyáron mi diákok is bejöttünk, hogy például megtisztítsuk az ablakokat, és a szeptemberi tanévkezdésre minden rendben legyen. Nekem a matematikaterem melletti szertár jutott – árulta el, és ezzel oldotta is a nézőtéren helyet foglaló, szép számú diák hangulatát.

Azután jött az újabb meglepetés, hiszen kiderült, hogy Somlai Valéria apai nagypapája Békésen élt a Libazug utcában, ahol a későbbi zongoraművész sok szép nyarat töltött el, például tyúkokat hajkurászva.

A két előadó a délutánon amolyan összművészeti időutazásra vitte versek, dallamok, festmények segítségével a több száz érdeklődőt. A műsor Arany Jánossal kezdődött, de most nem a kiváló költő egy-egy versével vagy balladájával. A poéta rengeteg népdalt gyűjtött össze élete során, ezek egyikét a Beültették kiskertemet címűt adták elő a délután nyitányaként. Később a teljesség igénye nélkül Petőfi, Ady, Tóth Árpád, Bartók, Kodály, Heltai, Kosztolányi, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Csoóri Sándor, Kányádi Sándor, Tóthárpád Ferenc, Szabó Magda és Pacsay Attila művei is elhangoztak, felcsendültek. Minden egyes dal és vers alatt festmények képei jelentek meg a színpad fölötti kivetítőn, Munkácsytól Székely Bertalanig, Vaszary Jánostól Csontváry Kosztka Tivadarig. Sőt, a Marával jó barátságot ápoló Csuta György festőművész, Békés díszpolgára számos alkotása, a szintén békési Horváth Hajnalka speciálisan a délutánra készült festménye és Hajnalka tanítványainak munkái is fokozták a hangulatot.

– Marával ezer éve ismerjük egymást, az öccse osztálytársam volt. Néhány esztendeje végig is kísérte munkánkat a Csuta György által szervezett nemzetközi művésztelepen – mesélte Horváth Hajnalka az előadás előtt. – Különleges élmény, hogy a festményem is részese lehetett az előadásnak.

Csuta György úgy fogalmazott, Kékkovács Mara nagyszerű művész és kiváló ember.

– Érdekes, megtisztelő, egyben jó érzés volt látni, hogy a munkáim egyfajta vizuális aláfestésként szolgáltak a versekhez, dalokhoz – fogalmazott. – Marát mára országszerte és Európa számos helyén ismerik, mégis megtartotta erős békési kötődését.