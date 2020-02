Jobban bevonnák a nemzetiségeket Békésen

A békési nemzetiségi képviselőkkel találkoztak a közelmúltban az önkormányzat vezetői. A humán és szociális bizottság a négy nemzetiségi önkormányzattal a polgármesteri hivatalban egyeztetett, ahol előzetesen átbeszélték a kéréseket és a feladatokat. A megbeszélésén Kovács Gusztáv, a roma, Feledi János, a szlovák, Takács Istvánné, a német és Simon Éva, a román nemzetiségi önkormányzat elnöke ismertette beszámolójukat.

Mucsi András bizottsági elnök elmondta: a város jobban be szeretné vonni a nemzetiségi önkormányzatokat a városi programokba. Vidáné Endrődy Ildikó bizottsági tag elismerően szólt a négy testület munkájáról, és külön örült, hogy a roma önkormányzat is tartalmas anyagot adott be. Egyúttal meghívta őket a város gasztronómiai rendezvényeire. Kovács Ildikó bizottsági tag azt kérte, hogy jobban hirdessék meg a nemzetiségek programjait, hogy többen el tudjanak menni, és jelezte, hogy jó városi rendezvényeket lehet a kisebbségek köré építeni. Polgár Zoltán alpolgármester a nemzetiségeket jelentős tényezőnek nevezte Békés életében.