Jó minősítést kaptak a Békés megyei szabadstrandok

A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint fürdésre alkalmas valamennyi Békés megyei engedélyezett szabadstrand vize. Az érvényes uniós és hazai szabályozás alapján az idei szezonban jó a fürdővíz minősége a gyomaendrődi Pájer Kempingben, a gyomai szabadstrandon, a békés-dánfoki, a gyula-városerdei és a doboz-szanazugi engedélyezett természetes fürdőhelyen is.

A népegészségügyi szakemberek az idény megkezdése előtt minden szabadstrandot ellenőriztek a megyében – hangsúlyozta kérdésünkre a Békés Megyei Kormányhivatal. A fürdőzők egészségének védelme érdekében a természetes fürdőhelyek vízminőségét, valamint a közegész­ségügyi követelmények betartását egyaránt folyamatosan ellenőrzik a szezonban. A kijelölt szabadstrandok üzemeltetőinek a fürdővíztől számított 300 méteren belül tájékoztatniuk kell a fürdőzőket a víz aktuális minősítéséről és az esetleges fürdési tilalomról is.

Tájékoztatásában a Békés Megyei Kormányhivatal kitért arra is, hogy az üzemeltető a nyár folyamán a vízmintákat havonta egyszer vizsgáltatja a megbízott, akkreditált laboratóriummal. Ezekben a mintákban szennyvíz eredetű szennyezésre utaló baktériumok jelenlétét keresik, és az eredményről minden esetben a népegészségügyi hatóságot is kötelesek tájékoztatni.

Az egyes fürdővizek részletes jellemzését a népegészségügyi hatóság által elkészített fürdővízprofil tartalmazza, amely részletes információkkal szolgál az adott fürdőhely vízminőségéről.

Fontos tudni, hogy Békés megyében nincsenek fürdésre kijelölt, engedélyezett tavak. A nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, hiszen ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdés higiénés feltételei nem biztosítottak. A közegészségügyi veszélyeken túlmenően – alapvetően a balesetveszély miatt – egyenesen tilos a fürdőzés többek között a hidak, kikötők, kompátkelők 100 méteres körzetében, illetve a bányatavakban.

– Amint a vízállás megengedi, megnyitjuk a dánfoki szabadstrandot – tájékoztatott a helyszínen Kálmán Tibor, Békés polgármestere és Almási Márta táborvezető. Mint megtudtuk, az idei szezonban várhatók újdonságok is. Ilyen lesz a strandfocipálya, a családi óriáscsúszda, de játszótér és strandröplabdapálya is várja majd az érdeklődőket. A strand területén felállítottak egy rendezvénysátrat is, ami a különböző programoktól a lakodalmakig számos eseménynek ad, adhat helyet. A gyerekeket a strandon felfújható játékok, légvár, mini vízibiciklik is szolgálják. Aki nem csak fürdőzni szeret, az airsoftozhat vagy íjászkodhat is.