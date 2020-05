Ismét kinyithatnak a játszóterek Orosházán

Ismét kinyithatnak a játszóterek és a kutyafuttató is a dr. László Elek lakótelep mellett. A piacot a 65 év feletti lakosok minden nap 9 és 11 óra között látogathatják.

Dávid Zoltán polgármester Facebook oldalán hozta nyilvánosságra a legújabb döntéseket. Mint fogalmazott, a piacon árusítani most már nem csak élelmiszert, palántát lehet, hanem egyéb termékeket is. Természetesen továbbra is nagyon fontos a távolságtartás, a higiéniai szabályok betartása. Kéri, ahogyan a boltokban, úgy a piacon, vásárcsarnokban is használjanak maszkot! A terasszal rendelkező kávézók, éttermek forgalma is újra megindulhat. Az érettségizők biztonságára tekintettel az érintett iskolák előtt fertőtlenített a városüzem.

Az egészségügyi alapellátás, azaz a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi alapellátások kapcsán továbbra is lényeges, hogy lehetőleg csak azok forduljanak orvoshoz, akiknek a problémája halaszthatatlan, és ők is előzetesen telefonon egyeztessenek. A rendelőbe maszkban, minden biztonsági és higiénés előírás betartásával lehet belépni, kérem, figyeljenek egymásra. A koronavírusos tüneteket magukon észlelő páciensek feltétlenül telefonon vegyék fel a kapcsolatot orvosukkal vagy az ügyelettel, és ne személyesen – hangsúlyozta a polgármester.

– Noha enyhültek a szabályok, de továbbra is tisztelettel arra kérem a veszélyeztetett korosztályba tartozó időseket, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon és ha segítségre van szükségük, keressék az önkormányzatot. Ezt megtehetik a 70/466-6554, 70/953-3283, 70/797-9540, 70/797-9541, 70/797-9542-es Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központja telefonszámainak valamelyikén, vagy írjanak nekünk az [email protected] e-mail címre és segítünk.

A veszélyhelyzet nem múlt el, továbbra is fontos, hogy körültekintőek legyünk, vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be az előírásokat. Együtt hamarosan túl leszünk ezen – írta a polgármester.