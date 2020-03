Így ünnepel Békés megye

Ugyan idén a hagyományos rendezvények megyeszerte elmaradtak a koronavírus miatt, Békés megyében vasárnap többen is fejet hajtottak az 1848-as hősök előtt. Folyamatosan frissülő cikkünkben ezekről – a többnyire csendes – megemlékezésekről olvashatnak.

– Más ez a március 15-e, mint az eddigiek. De talán most érezzük csak igazán, hogy milyen fontos üzenetet hordoz az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc – írja közösségi oldalán Dávid Zoltán, Orosháza polgármestere.

– Az összefogás üzenetéről beszélek, mely most több egyszerű lehetőségnél, ez most a kötelességünk. Annak idején vállvetve, egymásért küzdve, egymást segítve küzdöttek céljaikért eleink. Most nekünk is ezt kell tennünk! Összefogni közös célunk, a koronavírus terjedésének megfékezése, de legalábbis lassítása érdekében – folytatja.

A polgármester ugyanakkor mindenkit arra kér, hogy a mostani helyzetre legyen maximális tekintettel, és hogy a ’48-as hősök elszántságából, kitartásából merítsen erőt az elkövetkező napokban.

Herczeg Tamás videóüzenetben osztotta meg az ünneppel, valamint a szabadsággal kapcsolatos gondolatait. Nekünk, magyaroknak, az 1848-49-es forradalom első napja, március 15-e, a szabadság születésnapja. – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Ahogy arról korábban beszámoltunk a Gyulai Városbarátok az 1848-as forradalom egyik előkészítője, a modern magyar újságírás megteremtője, a köztársaság hű embere, a város szülötte, Pálffy Albert előtt hajtottak fejet Gyulán.