Hétezer életet mentett meg, kitüntették a csabai Frankó Attilát

Húsz éve szervez véradásokat Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke, aki a Magyar Vöröskereszttől csütörtökön Véradómozgalomért Ezüst Emlékérem kitüntetést kapott. Kiemelte, a véradások lebonyolításához kitartásra van szükség, és hangsúlyozta azt is, hogy a díj nem csak az ő érdeme: azoké is, akik vérükkel, valamint a figyelemfelhívó, karitatív akciókhoz kapcsolódó felajánlásaikkal segítenek.

Nagyszabású véradást szervezett csütörtökön a Csabagyöngye Kulturális Központban a Szeretlek Békéscsaba Egyesület, az akción százan nyújtottak segítséget.

Frankó Attila, az egyesület elnöke elmondta, minden önkéntest ajándékkal vártak, sőt, értékes nyereményeket is kisorsoltak: a szerencsések beülhetnek egy tűzpiros Ferrari sportautóba, valamint Békéscsaba felett repülhetnek.

Frankó Attila húsz éve szervez véradásokat, ez idő alatt több mint ezer liter vért gyűjtött össze és ezzel mintegy hétezer ember életét mentette meg. Tevékenységéért a Magyar Vöröskereszttől Véradómozgalomért Ezüst Emlékérem kitüntetést kapott.

– Emlékszik még arra, amikor először adott vért?

– Csütörtökig 53 alkalommal adtam vért, először 1990-ben, a katonaságnál. Édesapám sűrűn nyújtott ilyen fajta segítséget, amiért köszönő leveleket kapott, szerintem ez is hatott rám. Fontos, hogy legyen a családban, a környezetben pozitív példa mindenki előtt. Jólesett persze az is a katonaságnál, hogy a véradásért cserébe, jutalomként kaptam két nap szabadságot. Aztán, miután leszereltem, vagy öt-hat évet váratott magára a második alkalom, akkor egy szervezett véradáson vettem részt. Akkor ott olyan dolgokat tapasztaltam, hogy elhatároztam: megpróbálok minél több embert rávenni arra, hogy a véradás révén segítsen másokon, illetve megmutatni, hogy ez miért fontos.

– Kerek évfordulóhoz ért, hiszen húsz éve szervez véradásokat.

– Igen, először magánemberként, aztán a cégem révén, most pedig egyesületi színekben. Csütörtökig 2000 óta 1047 liter vért gyűjtöttünk 2328 önkéntes jóvoltából, amellyel 6984 életet mentettünk meg. A véradások szervezéséhez kitartásra, lelkesedésre van szükség, és minél több embert kell meggyőzni a véradás fontosságáról. Emellett olyan támogatókat kell szerezni, akik segítségével ezek az alkalmak színvonalasak lehetnek, és egy nagy, figyelemfelkeltő, karitatív akcióvá válhatnak. Minden egyes véradás szervezésével tanulok valami újdonságot, és egy-egy akció hatalmas adrenalinbombát is jelent számomra, hiszen sokan szurkolnak és tesznek a siker érdekében. Fontos az is, hogy nem elég támogatókat és így ajándékokat szerezni. Bár vannak rendszeres véradók, vannak, akik soha vagy csak nagyon kevés alkalommal adnak vért. Ezért az akciókra minden olyan embert oda kell csalogatni, hívni, akik ténylegesen segíthetnek, és meg kell őket győzni arról, hogy ez egy jó dolog.

– Mivel lehet meggyőzni azt, aki esetleg fél a tűtől, az ájulástól?

– Hogy nincs mitől félni, a véradás során a szakembereknek köszönhetően minden biztonságos. Persze előtte sok folyadékot, ásvány- vagy csapvizet kell fogyasztani. Előtte is vannak szűrések – például vérnyomást mérnek –, illetve a levett vért is megnézik, különféle betegségek deríthetők fényre. Tehát az, aki vért ad, nemcsak másokért, hanem saját egészségéért is tesz. Az a 4,5 deciliter vér pedig lecsorog pár perc alatt.

– Hogyan fogadta a kitüntetést?

– Nyilván jólesett, egyfajta visszacsatolás is. De a díj nemcsak az én érdemem, hanem azé a 2328 véradóé is, akik révén ezt összegyűjtöttük, valamint a támogatóknak, a Vöröskereszt és a vérellátó szolgálat szakembereinek, illetve a munkatársaimnak is köszönet jár. Ebből is látszik, hogy egy hatalmas társadalmi összefogás áll egy-egy akció mögött. Bár továbbra is folytatom a véradások szervezését, szeretném, ha több intézmény, civil szervezet tenne hasonló módon. A húsz év tapasztalatát bárkinek szívesen átadom, megmutatom, én hogy csinálom, készítettem is ezzel kapcsolatban egy 20-25 perces prezentációt.