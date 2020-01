Háromszintes lesz a hivatal épülete Dévaványán

Épülőben a város szívébe tervezett új polgármesteri hivatal, melyre az önkormányzat mintegy 500 millió forint támogatást nyert. A multifunkciós épületben a városháza mellett többek között helyet kap majd a Gyomaendrődi Járási Hivatal kirendeltsége, a művelődési iroda és egy civil pont is.

Valánszki Róbert, a város polgármestere hírportálunknak elmondta, a jelenlegi önkormányzati hivatal épületének állapota jelentősen elmarad a mai kor elvárásaitól: omladozó és penészes falak, életveszélyes elektromos rendszer, elavult terek fogadják a lakosokat. Az épület sem az egészséges munkavégzéshez, sem a kényelmes lakossági ügyintézéshez nem nyújt megfelelő hátteret.

– Számos alkalommal szóba került már a jelenlegi önkormányzati hivatal leromlott állapotú épülete, és sokszor kaptunk ezzel kapcsolatos őszinte, igaz megjegyzéseket is. Azonban az önkormányzat anyagi teljesítőképessége nem tette eddig lehetővé, hogy több százmillió forintot csak erre a célra költsünk el, illetve nem akartuk ezt a pénzt más közösségi célok kárára felhasználni. Most, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásának segítségével egy olyan, több funkciót is magában foglaló központi épület építhető, mely az önkormányzat ezen problémájára is megoldást kíván adni – fogalmazott Valánszki Róbert.

A város 498 millió forintot meghaladó állami támogatást kapott egy multifunkcionális központi épület kialakítására. Az új létesítményben azonban nemcsak a polgármesteri hivatal kap helyet, hanem a járási hivatal kirendeltségének átköltöztetésével egy integrált igazgatási központ jöhet létre, megfelelő ügyfélvárókkal, mosdóhelyiségekkel és tanácstermekkel. Az épületbe költözik a művelődésszervező iroda, valamint kialakítanak egy civil pontot is. A tervek szerint a megépítést követően a területen új zöld felületek, feltáróút, járda és parkolók is létesülnének.