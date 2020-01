Harmincéves lesz a gyulai együttműködés

A napokban Gyula németországi testvérvárosában, Ditzingenben járt dr. Görgényi Ernő polgármester és Alt Norbert alpolgármester.

– Hagyománynak számít, hogy meginvitálnak bennünket az ottani újévi fogadásra – nyilatkozta hírportálunknak az úttal kapcsolatban dr. Görgényi Ernő. – Különleges aktualitást jelentett a találkozásnak az is, hogy Ditzingen és Gyula testvérvárosi kapcsolata jövőre lesz harmincéves, amit programsorozattal szeretnénk megünnepelni. Ennek előkészítéséről is egyeztettünk. Kérdésünkre Gyula polgármestere elmondta, nem csak hivatalos szinten, hanem a nyelvtanulás elősegítése érdekében a gimnáziumok, valamint a kulturális, művészeti csoportok között is jól működik az együttműködés.

A ditzingeni polgármester újévi beszédében szólt a mintegy 25 ezer lélekszámú város elmúlt évéről és az idei tervekről egyaránt. A német településen éppen most újítják fel a főutcát, ami némi türelmetlenséget szült a lakosság körében, és a lakások viszonylag alacsony számát is problémaként említették a házigazdák.