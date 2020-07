Gyermekkora óta pecázik a békési zenész

Gyermekkora óta szenvedélyes horgász Horváth Elek, aki szinte mindig öccsével, Rudival indul a vizek partjára. A korábban miniszteri elismerésben is részesült zenésszel és zenepedagógussal a hobbiról, a természet szeretetéről, pecás élményeiről is beszélgettünk.

– Hogyan szerette meg a horgászatot?

– Gyermekkorunkig vezethető vissza a pecázás iránti rajongásom. Nagyon aranyos, kedves nagybácsink és édesapánk vitt ki minket először horgászni Rudi öcsémmel. Ezek a napok mindig óriási élményt jelentettek számunkra, és a mai napig meghatározóak. Hajnalban keltünk, és öltözködés után indultunk a természetbe. Aki látta már, hogy milyen pirkadatkor a folyók, a holtágak környezete, megfigyelte az ezer fényben tetsző tájat, soha nem felejti el. Egészen különleges pillanatokat is tartogattak ezek az órák. Soha nem felejtem el, amikor szinte közvetlenül mellettünk bukkantak fel a pockok. Egy alkalommal arra lettünk figyelmesek, hogy egy egér eszi a csalimat, a kukoricát. A kis állat két lábra állt, rám nézett, mi pedig elnevettük magunkat. Mondtam is neki: „folytasd csak.”

– Kevesen mondhatják el, hogy Bochkor Gábornak is adtak interjút a horgászatról…

– Ez egy érdekes eset. Akkoriban a német színházban zenéltünk a Balatonnál. Szinte minden nap találkoztunk a műsorvezetővel, aki az ottani tévében dolgozott. Gábor látta, hogy szívesen horgászok. Ezután egy élő interjúban kérdezett erről a hobbiról, a fogásokról, a pecázásról.

– Ha már a nagy fogásokat említette. Mekkora hal a csúcsa?

– Egészen fiatalként a Félhalmi-holtágon, Gyomaendrődön sikerült egy 24 kilós busát a partra emelnem. Nem akármilyen élmény és küzdelem volt. Rudi öcsém azonban még rajtam is túltesz, hatalmas csukákat, óriási amurokat fogott. Remek pecás.

– Nem először említi az öccsét. Csak nem testvéri program a horgászat?

– De bizony. Amióta az eszemet tudom, mindig együtt pecázunk, bár azt hiszem, hogy ez több is ennél. Amíg ülünk a vízparton, nagyokat beszélgetünk, eldiskurálunk a világ dolgairól, a közéletről, a zenéről, a családról, múltról, jelenről, talán egy kicsit a jövőről is. Persze örülök, ha fogunk is valamit, de számunkra ez a hobbi a kikapcsolódásról, a nyugalomról szól. Ami kicsit zavar, hogy sajnos még mindig sokan a „húsra” mennek, bár szerencsére egyre több a sporthorgász.

– Mindketten zenészek. Milyen érzés a nagy csend?

– Zaklatott világunk legszebb muzsikaszóját halljuk a természetben, horgászat közben. A városi fülnek talán furcsa, amikor csak a madarak éneke, a tücskök ciripelése az aláfestés. Nincs ennél különlegesebb, megnyugtatóbb zenekar. A városiaknak egy ideig persze furcsa lehet mindez, de hiszem, hogy nagyon gyorsan hozzá lehet szokni. Kívánom, hogy minél többen éljék át az élményt. Mi pedig kicsit visszautazunk ilyenkor a gyerekkorunkba, a fiatal éveink izgalmával várjuk a halakat; még most is a torkunk a szívünkben dobog, amikor egy-egy nagyobb példány akad horogra.

– Apropó gyerekek. Vannak, akik továbbviszik a családi hagyományokat?

– Minden unokánknak van horgászbotja és pecáznak. Örülök, hogy folytatják azt, amit mi elkezdtünk. Bár érdekes, közösen még nem pecáztunk. Ők is másként csinálják, és Rudi öcsémmel én is. Mi ketten a koronavírus idején így bújtunk el a világ elől.

