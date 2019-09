Gyebnár Dávidot indítja Békéscsabán a Mi Hazánk

Gyebnár Dávid szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: olyan Békéscsabát szeretne, ahol helyben maradnak a fiatalok, ahol érdemes családot alapítani. A hajléktalanok és a szemetelés kérdésével szintén foglalkozna.

Pap András, a párt helyi elnöke ismertette, mind a 12 egyéni választókerületben indítanak jelöltet: az egyesben Sebestyén Zoltán, a kettesben Pap András, a hármasban Kapus Attila, a négyesben Krizsán Bálint, az ötösben Gyebnár Dávid, a hatosban Jáger János, a hetesben Ferencz Pál, a nyolcasban Mucza Sándor, a kilencesben Krusper András, a tízesben Rádai István, a tizenegyesben Horváth Péter, a tizenkettesben Gajdos László száll ringbe a voksokért.

Nincs összellenzéki összefogás

Gyebnár Dáviddal négyre nőtt a polgármesterjelöltek száma a megyeszékhelyen. Szarvas Péter függetlenként, a Hajrá Békéscsaba színeiben indul: őt támogatja a Fidesz-KDNP.

Bár több alkalommal is egyeztettek az ellenzéki pártok, nem sikerült megállapodniuk, így két polgármesterjelöltjük is lesz a megyeszékhelyen.

Bár több alkalommal is egyeztettek az ellenzéki pártok, nem sikerült megállapodniuk, így két polgármesterjelöltjük is lesz a megyeszékhelyen. A Gyurcsány Ferenc által irányított Demokratikus Koalíció Dancsó Tibort állítja polgármesterjelöltnek: őt támogatja még a Jobbik és a Párbeszéd. Miklós Attila városi szocialista elnök mögé állt be ugyanakkor az MSZP mellett az LMP és a liberálisok. Az európai parlamenti választásokon a városban még 10,33 százalékot elérő Momentum egy jelöltet sem indít, augusztusban kiszállt az ellenzéki együttműködésből. Mint írták: „Nem tudjuk és nem akarjuk a jelöltjeinket kitenni annak, hogy ilyen minőségű kampánnyal, esetleg városvezetéssel járassák le a nevüket.”