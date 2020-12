Forgalomba helyezték az M44-es Békéscsaba-Kondoros közötti szakaszát

Péntek kora délutántól használhatják az autósok az M44-es Kondoros és Békéscsaba közötti szakaszát – közölte oldalán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A menetidő a tavaly átadott 62 kilométerrel, Tiszakürt-Kondoros szakasszal együtt akár 25 perccel is csökkenhet.

Újabb 17,6 kilométeres szakasz készült el koronaélen belül Kondoros és Békéscsaba között az M44 gyorsforgalmi útból, így Békéscsaba még közelebb kerül a fővároshoz – írja a NIF Zrt. A kormány közlekedésfejlesztési céljai között szerepel, hogy a megyeszékhelyeket be kell kötni az országos gyorsforgalmi úthálózatba. E koncepció jegyében kezdődött el 2016-ban az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszának építése is. A fejlesztés keretében 2-szer 2 sávos autóút épült, középen fizikai elválasztással, stabilizált padkával. A tervezési sebesség 110 kilométer/óra. A beruházás határidőre, 2019 októberére el is készült.

Eközben már elindultak a munkák a nyomvonal folytatásánál, a 17,6 kilométeres Kondoros- Békéscsaba közötti szakaszon is. Az út a fentiekhez hasonló műszaki paraméterekkel épült.

Az első egy kilométer és a hozzá kapcsolódó ideiglenes körforgalom a megelőző szakasszal együtt 2019 őszére elkészült. Ez a csomópont biztosította a kapcsolatot a Tiszakürt-Kondoros szakasz és a 44. számú főút között. A projekt során a következő mérföldkő a Békéscsabai végcsomópont körforgalmának forgalomba helyezése volt 2020 júliusában. A két végpont között nagy erőkkel azon dolgozott a kivitelező, hogy a főpályát még a 2020-as évben át tudja adni az autósoknak. A szakasz, a rajta lévő műtárgyakkal együtt a befejezési határidő előtt másfél hónappal megkapta a forgalomba helyezési engedélyt.

A 17,6 kilométeren egy bazaltbeton pályaszerkezettel készült turbó körfogalom, egy különszintű csomópont (Fürjesi csomópont), két vadátjáró és hét híd épült. Kétsoprony térségében az új Gyúrpusztai pihenő szolgálja a közlekedők kényelmét.

Békéscsabán bővült a mérnökségi telep, melynek feladata az elkészült szakasz üzemeltetése lesz.

A kivitelező január végéig, a szerződésben szereplő befejezési határidőig a Kondorosnál lévő ideiglenes csomópont elbontásán, a Fürjesi csomópontban a 44. számú főút melletti kerékpárút korrekció befejezésén, valamint a felvonulási területek rendezésén, rekultivációján dolgozik majd.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai minisztérium miniszterhelyettese elmondta: a kormány azt szeretné, hogy hazánk 2030-ra Európa öt legélhetőbb és leginkább versenyképes országa közé tartozzon. Ehhez elengedhetetlen, hogy Magyarország megfelelő úthálózattal rendelkezzen, éppen ezért ambiciózus terveik vannak ezen a téren. „Ezek megvalósításában a koronavírus-járvány sem jelent akadályt. A célunk az, hogy minden megyei jogú város elérhető legyen négysávos úton, és minden településről fél órán belül csatlakozni lehessen ilyen típusú útra. Egyre közelebb vagyunk ezeknek a céloknak az eléréséhez.

2025-re Magyarország mind a 23 megyei jogú városa kivétel nélkül elérhető lesz négysávos úton,

és a hazai települések háromnegyede, azaz az ország lakosságának 90 százaléka 30 perces közelségben lesz egy négysávos úthoz” – fejtette ki a miniszterhelyettes. Hozzátette: az M44-es út elkészülte nemcsak a békéscsabaiaknak, hanem a térség minden lakójának és vállalkozójának jó hír.

Herczeg Tamás Békés megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta: egy régi vágya teljesült a Békéscsabán és a környéken élőknek az M44 megépülésével. Ez az új, 17,6 km-es gyorsforgalmi út egy nagyon forgalmas, balesetveszélyes szakaszt vált ki. – Az hogy Békéscsaba be lesz kötve Magyarország gyorsforgalmi úthálózatába konkrét vállalkozói, befektetői érdeklődéseket hozott intenzívebben mint eddig. A megye gazdasági fejlődése szempontjából ez meghatározó – húzta alá.

Dankó Béla Békés megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta: „Nagyon örülünk annak, hogy már a megye nyugati részén élvezhetjük az M44-es átadott szakaszának pozitív hatásait.

– Közvetlen hatás, hogy sokkal gyorsabban és biztonságosabban autózhatunk Budapest irányába. Nagyon örülünk az új szakasz megépülésének is. Nagyon fontos az, hogy a megyeszékhely is be lett kötve a gyorsforgalmi úthálózatba – fogalmazott.

Dr. Kovács József, Békés megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, már a Kondoros-Tiszakürt szakasz átadása is óriási előrelépést jelentett Békés megye számára, és rendkívüli módon megkönnyítette a Budapestre való eljutást. A pénteken forgalomba helyezett Békéscsaba-Kondoros szakasz pedig további erősíti a megkezdődött kedvező folyamatokat,

a román határtól szinte nem kell egyetlen településen sem áthaladni a főváros felé.

– Örömteli, hogy a fejlesztés folytatódik, és évtizedek óta kért és várt beruházás segíti megyénk fejlődését – hangsúlyozta.

Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kiemelte: a pénteki nap az ígéretek megtartásának a napja, hiszen egy több mint 40 éves álom vált valóra ezzel a beruházással. – Mi hisszük és valljuk, hogy Békés megye a lehetőségek hazája. Az M44 tovább tágítja a lehetőségeink palettáját. Jelen fejlesztés az itt élők biztonságát, az agráriumot és az ipart is szolgálja egyszerre. A fejlődő ipar és mezőgazdaság pedig vonzza a szakképzett munkaerőt, a magasan képzett humán erőforrást. Ez Békés megye népességmegtartó erejének záloga – hangsúlyozta.

Több kérdés is érkezett hozzánk, illetve több fórumon felmerült, hogy hol lehet pontosan felhajtani Békéscsabán az új szakaszra. Ez a beruházás részeként megvalósult turbó körforgalomban lehetséges.