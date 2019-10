Fidesz: meg lehetett volna oldani a problémákat

A békéscsabai Fidesz szervezet tagjai szerint senki nem akadályozta Szarvas Péter polgármestert azoknak a problémáknak a megoldásában, amelyeket a Hajrá Békéscsaba Egyesület szórólapján tüntettek fel.

– A Hajrá Békéscsaba Egyesület olyan szórólapot juttatott el a békéscsabaiakhoz, amely negatív színben tünteti fel a városi közgyűlés, mint a városvezetés legfőbb szervének elmúlt időszakban végzett munkáját – mondta a békéscsabai Fidesz képviseletében Hanó Miklós, dr. Ferenczi Attila és Bíró Csaba a csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.

Úgy vélik: a szórólap azt sugallja, hogy Szarvas Péter polgármestert – a képviselő-testületen kívül állóként – akadályozták volna a városvezetői feladatai ellátásában. Pedig szerintük a polgármester rendelkezett és rendelkezik minden szükséges hatáskörrel, ami segíthette volna a jelzett problémák megoldásában.

Például tehetett volna a Körös Hotel ügyéért, eljárást kezdeményezhetett volna a tulajdonossal szemben. Békéscsaba az egyik legvirágosabb városként díjat kapott, tehát a városgazdálkodási kft. megfelelő színvonalú munkát végez. A hó eltakarítását, a síkosságmentesítést a hivatal rendeli meg. A szemétszállításra is van ráhatása. A gyermekélelmezési intézmény friss, helyi vállalkozóktól származó alapanyagokból készíti az ételeket, kikéri a szülők, pedagógusok véleményét.

Szarvas Péter polgármester a fentiekre reagálva: a Lencsési-lakótelep egy részén most is például 130 centiméteres gaz található, ami elfogadhatatlan, csúnya és akár balesetveszélyes is. Hangsúlyozta: polgármesterként nem tud mindenre befolyást gyakorolni, és azért van szükség gondos képviselőkre, hogy ilyen állapotok ne fordulhassanak elő, hogy rendezettek legyenek a közterületek.