Felvirágoztatnák a gyógynövényipart a megyében

A megyei gyógynövényágazatban elsődleges cél a termesztett gyógynövények arányának növelése a gyűjtöttekhez képest. A hazai gyógynövény-stratégia elkészült, fejlesztési programot dolgoztak ki.

Számos gyógynövénynek kedvez megyénk talajadottsága, azonban a rendszerváltás időszakában még az évi 20 ezer tonnát megközelítő országos kivitel mára néhány ezer tonnára zsugorodott. Dr. Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kiemelte, problémát jelent az ágazatban a munkaerőhiány és a termőterületek csökkenése is. A döntéshozók részéről viszont most központi akarat mutatkozik a gyógynövényipar felvirágoztatására.

A HelloVidék felmérése szerint a gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése, valamint termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. Egy 2019-es adat szerint pedig Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van.

– A termesztett gyógynövényeket jellemzően nyers állapotú magként és termésként szerzik be – hangsúlyozta az elnök. – A behozottaknál a szállítás és eltarthatóság miatt a szárított van túlsúlyban. A vadon termők pedig a gyűjtőkből és felvásárlókból kialakuló többlépcsős hálózaton keresztül jutnak el a feldolgozókhoz.

Magyarországon manapság 20-25 ezer embert foglalkoztat az ágazat, a feldolgozást végző 20-25 üzemben mintegy kétezer ember dolgozik. Az élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán pedig 50-100 vállalkozás működik. Mint minden ágazatnak, természetesen ennek is megvannak a maga nehézségei. Míg korábban szezonálisan akár százezer ember is részt vett a gyűjtésben, mára csupán néhány tízezren foglalkoznak ezzel. A termesztés és további feldolgozás ugyancsak jelentős kézimunkaerő-igénnyel jár, ezért a munkaerőhiány itt is komoly gondokat okoz.

Dr. Kulcsár László kitért arra, az elmúlt évektől központi akarat mutatkozik a magyar gyógynövényipar felélesztésére. Újraalakult például a kamara gyógynövényalosztálya, mely célként tűzte ki az ágazat fejlesztését. Álláspontjuk szerint a vadon termő gyógynövények gyűjtése tipikusan az elmaradott régiók munka nélküli lakosságának kiegészítő, sok esetben egyetlen jövedelemforrása. Jelenleg a kibocsátás 60-70 százalékát adja a gyűjtés a termesztéssel szemben, ami hosszú távon nem fenntartható.

Ezért azt akarják elérni, hogy a hazai piacon túlsúlyban legyen a termesztett gyógynövény, amihez a megfelelő biológiai potenciállal rendelkező, vadon termő fajták termesztésbe vonása elengedhetetlen. Szükséges emellett a korszerű, speciális és hatékony technológia alkalmazása is.

Az ágazat szereplői elkészítették azt a stratégiát, amitől a teljes megújulást várják. A tervezet a gyűjtés, termesztés és feldolgozás problématérképét, fejlesztési lehetőségeit tartalmazza. A célok közé kerültek a komplex üzemfejlesztés mellett a termeléshez kötött támogatások és az ágazati promóciós lehetőségek is, 2030-ig vázolva az intézkedéseket. Az ágazatot képviselő Gyógynövény Szövetség és Terméktanács az Agrárminisztériummal együtt dolgozik a versenyképesség fejlesztésén.



Ami a támogatást illeti, a szaktárca a Vidékfejlesztési Programban a gyógynövény-telepítések előmozdítására hárommilliárd forint keretösszegű pályázatot hirdetett, 2017-től lehetővé vált bizonyos zöldségként szereplő fűszernövényeknél a termeléshez kötött támogatás igénylése.