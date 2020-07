Fejlesztik az óvodákat Mezőberényben

Módosította idei költségvetését a minap megtartott ülésén a mezőberényi képviselő-testület. Siklósi István polgármester hírportálunknak elmondta, több ok is indokolta a módosítást. A koronavírus miatt kialakult helyzet, illetve az azzal együtt járó változások egyaránt hozzájárultak a büdzsé átalakításához. A grémium egyébként előzetesen több költségvetéshez kapcsolódó határozatot is elfogadott az ülésen.

A polgármester fontosnak nevezte, hogy két óvodában zajló beruházás esetében is pluszforrásokat tudnak biztosítani olyan fejlesztésekre, amelyeket előzetesen nem láttak, de a kivitelezés során kiderült, hogy szükség van rájuk. A Csiribiri óvodában a tető esetében, a Nefelejcs óvodában pedig az elektromos rendszernél van szükség felújításra. Hangsúlyozta, lényeges, hogy ezekhez a saját forrás rendelkezésre áll. A testület döntött emellett arról is, hogy a Boldisháti területek erdősítésére pályázatot nyújt be. Mint megtudtuk, a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága hirdetett meg felhívást. Az erdőtelepítési támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha rendelkezik jogszerű erdőtelepítési engedéllyel. Papp Sándor tervező elkészítette a tervdokumentációkat, az erdőtelepítést a hatóság engedélyezte. A pályázat benyújtásának így nincs akadálya, amit a napokban meg is tett az önkormányzat.