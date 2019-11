Elkezdték a megyei iparstratégia megalkotását

Ülésezett a megyei iparkamara gazdaságfejlesztési és innovációs bizottsága, amely két napirendet tárgyalt, szerdán.

Elsőként Békés megye gazdaságának alakulását elemezték a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján. A KSH adatokat látva és elemezve a bizottság megállapította, hogy bár összességében a megye vállalkozásainak teljesítménye közel tíz százalékkal nőtt a vizsgált időszakban, ez elmarad az országos átlagtól, mely 16 százalék.

Mint elhangzott, a feldolgozóipar teljesítményértéke csökkent. Jól teljesített viszont a gépipar és a fémfeldolgozás, illetve az építőipar. Csökkenő tendenciát mutat a társas vállalkozások száma, ugyanakkor nő az egyéni vállalkozásoké.

A kamara szerint még mindig komoly gondot jelent a jó minőségű munkaerő hiánya, ez napi szinten jelent fejtörést a cégvezetőknek. Érzékelhető ugyanakkor, hogy egyre nagyobb számban települnek haza külföldről a munkavállalók. Ennek azonban még mindig gátja az országos viszonylatban is alacsony kereseti lehetőség, mely az országos átlagtól elmaradóan emelkedett ugyan, de annál közel százezer forinttal alacsonyabb.

Második napirendként egy megyei iparstratégia kidolgozásának lehetőségeit tárgyalta a bizottság. – A megye gazdasági helyzetét elemezve szeretnénk a megye gazdasági szereplői számára felvázolni egy jövőképet a következő tíz évre. Mindezt összhangban a kormány által a napokban elfogadott kkv-stratégiával. A tervek szerint a jövő év első negyedévében az iparkamara már be tudja majd mutatni az iparstratégia dokumentumának első munkarészeit, melynek elkészítésébe széles körben be kívánja vonni a vállalkozásokat is – hangsúlyozta a bizottság elnöke, Szabó Géza.

Borítókép illusztráció: Shutterstock.