Életet ment a biztonságkultúra, a megelőzésen a hangsúly

Ha egy ember életét sikerül megmenteni, már megérte a Békés Megyei Munkahelyek Biztonsága Munkacsoport létrehozása. Nem a fióknak dolgoznak, munkavédelmi, munkaügyi, munkaegészségügyi, foglakoztatási, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, információ-, valamint jogbiztonsági területen nyújtanak segítséget. Javaslatokat adnak, hogy hol lehetne, kellene javítani a biztonságosabb munkahelyekért. A témakört egy cikksorozatban fejtjük ki, elsőként Dobókői Györggyel, a munkacsoport vezetőjével beszélgettünk.

– Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzák a munkacsoportot?

– Még 2017-ben az akkori Nemzetgazdasági Minisztérium konferenciát szervezett Békéscsabán, ami a biztonságos munkahelyekről, az együttműködés fontosságáról szólt. A megnyitón Takács Árpád megyei kormánymegbízott beszélt arról, hogy szeretné, ha megalakulna egy, a témával foglalkozó munkacsoport. Ez a múlt év februárjában jött létre. Legfontosabb célja, hogy a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos problémakört fókuszba állítsa, az előírásokról, jogszabályokról, a jó példákról tájékoztasson.

– A legtöbb jó példát hol tapasztalják?

– Azt látjuk országosan és Békés megyében is, hogy a nagyvállalatoknál önálló, munkavédelemhez kapcsolódó minőségirányítási rendszer működik szakemberekkel. Pénzt, szellemi tőkét biztosítanak a munkavédelemre, és sokkal kevesebb is a baleset egy nagy, komoly cégnél, mint a kis- és közepes vállalkozásoknál. Éppen ezért a számukra jelentettünk meg kiadványt a tavalyi év végén. Ebben szerepel a megvalósítandó, legfontosabb feladatok listája, valamint, hogy mivel járhat, ha a szabályokat megsértik. Aki most indít be vállalkozást, annak is segítünk, tudjon honnan meríteni.

– Gondolom, a legfontosabb a megelőzés ezen a területen is.

– Mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy a beavatkozás helyett a megelőzés kultúrája kerüljön előtérbe Békés megyében. Egy felmérés alapján több mint 200 milliárd forint kiesése van évente az országnak a munkabalesetek következményeként. Egy baleset nem jó annak, aki érintettje, nem jó a családjának, de a munkáltatónak sem. Ezért azt gondoltuk, szeretnénk tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon.

– Milyen a személyi összetétele a munkacsoportnak?

– Két szóban: szerteágazó, heterogén. Nagy részben a Békés Megyei Kormányhivatal szakemberei dolgoznak aktívan a munkacsoportban. Azok, akiknek a biztonságos munkavégzéshez kapcsolt feladatuk van. Külsősöket is behívtunk, az adott terület országosan elismert szaktekintélyeit, valamint a nagyvállalatok munkavédelmi vezetőit, akik speciálisan ezen a szakterületen dolgoznak. Ezen túlmenően bevontuk az érdekképviseleti szerveket, mert azt szerettük volna, hogy a munkacsoport összetételében, munkájában együttműködés legyen a munkaadó, munkavállaló és a hatóság vagy az állam oldaláról is. Tizenhat tagú munkacsoport jött létre. Az érdekképviseletek közül a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviselői, a Vállalkozók Országos Szövetségének Békés megyei elnöke vállalt tagságot nálunk, dolgozik a munkacsoportunkban.

– A hasznos üzeneteket milyen formában juttatják el az érintettekhez?

– Még egyszer kiemelem, nem a fióknak dolgozunk, tehát nagyon fontos minél több kommunikációs csatornán eljuttatni az anyagokat az érintettekhez. Kiadványokat szerkesztettünk és szerkesztünk, konferenciákat szervezünk, és miként a Békés Megyei Hírlapban, úgy más megyei médiumokban is folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

– Volt egy mondata egy interjúban, hogy az okos ember mindig előre menekül. Ez alatt mit értett?

– Azt, hogy meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek által kevesebb baleset, kevesebb kár lesz. Az is nagyon fontos, hogy a munkavállaló kipihent, motivált legyen. Rá kell erre irányítani a gondolkodást, hogy érdemes ebbe a területbe befektetni. Van például egy európai uniós felmérés, ami azt mutatja, hogy minden biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó, befektetett euróhoz 2,2-szeres megtérülés kapcsolódik. Tehát fontos lenne, hogy a biztonságkultúra menjen egy kicsit lejjebb a nagy multicégektől a közepesek felé, és ők is próbáljanak meg az anyagi lehetőségeiknek megfelelően valamilyen ütemezett formában lépegetni a biztonságos munkavégzés irányába. A munkacsoportunk anyagai a megyei kormányhivatal honlapján is elérhetők, érdemes ezeket áttanulmányozni.

A Békés megyei munkahelyek biztonsága munkacsoport összetétele

– Dobókői György elnök, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának vezetője.

– Dr. Mucsi Gyula, a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályának vezetője (munkaegészségügy).

– Varga István, a MUVAPI Kft. ügyvezetője (Békés megye aktuális munkavédelmi helyzetképe).

– Dr. Kálmán Viktor, a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály jogtanácsosa (sérülékeny csoportok, az állami foglalkoztatási szerv feladata).

– Vandlik-Katola Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztályának osztályvezetője (jogbiztonság a munkaviszonyban).

– Dr. Rusz Gábor, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály jogásza (joghátrányok).

– Maczkó Péter, a Békés Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályának informatikusa (információbiztonság).

– Dr. Kepenyes Réka, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogásza (környezetvédelem).

– Marton Gergely tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője (katasztrófavédelem).

– Musulin Miklós, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának elnöke.

– Beszédes Nimród, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságának képzési referense.

– Nagy Mihály László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Békés megyei elnöke.

– Szekeres Katinka Dóra, a Henkel Magyarország Kft. SHE-Q menedzsere.

– Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Médiacentrum ügyvezetője.

– Rekeczki Csaba, a Linamar Zrt. Ehs-leaderje.

– Botyánszki András, a MŰKER Kft. ügyvezetője.