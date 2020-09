Elektromos járgányokkal ismerkedhettek meg a csabai Trefort diákjai

A BSzC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző iskola és Kollégium Közlekedési munkaközössége az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz kapcsolódva rendhagyó gyakorlati órákat tartott Békéscsabán, a napokban. A diákok megismerhették, kipróbálhatták az iskola elektromos jármű eszközparkját, így a háromkerekű elektromos mopedet is.

– Nagy változás van folyamatban. Hasonló folyamatot élünk most, mint amikor annak idején a gőzautók világában bejöttek az első benzines járművek, azt is meg kellett élni, alkalmazkodni kellett hozzá. Várhatóan öt év múlva megjelennek az önvezető haszongépjárművek, és 2040-ig fokozatosan kivonják a személygépkocsi értékesítésből a belsőégésű motoros járműveket is. Ez azt jelenti, hogy új autóként, vagy használtan külföldről behozva nem lehet majd benzines, vagy dízelmotoros gépkocsit forgalomba hozni. Persze, ami már forgalomban van, az maradhat, de kérdés, hogy meddig, hiszen nem lesz alkatrész, mert idővel senki sem fog gyártani. Azaz előreláthatólag tíz év alatt azok is elfogynak majd. Ugyanakkor 2040-re a hibridek sem futhatnak, hiszen azokban is van belsőégésű motor. Ez a mostani technológiai robbanás bekövetkezik akkor is, ha nem tetszik a motorsport rajongóinak – ismertette Komáromi Zoltán.

Ráadásul a tömegközlekedésben is előtérbe kerülnek az elektromos hajtású járművek. Ez a helyi járatos buszok cseréjét jelenti majd. Ezért a szakember szerint elengedhetetlen a fejlődés, az irányváltoztatás az oktatásban.

– Mindig egy lépéssel előrébb kell járnunk az oktatásban, hogy mire kikerülnek a diákjaink a munka világába, versenyképesek legyenek. Aki most alternatív járműhajtási technikus szakmát választ, annak minden jogosítványa meglesz ahhoz, hogy szerelhesse a még futó hagyományos hajtású járműveket, a villamos hajtásláncokat és a hibrid- és hidrogénhajtású járműveket is. A most beiratkozók hat tanév alatt sajátíthatják el ezeket az ismereteket, vagy érettségi után három év alatt. Pont akkor, amikor égető szükség lesz erre a szakképzettségre. Azaz lesz jól fizető szakmája, megbecsülése, jövője – emelte ki az oktató.