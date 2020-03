Egyre többen vásárolnak inkább szerkezetkész házakat

Némileg befékeztek a házépítések a lakásáfa-emelés hatására. Akik belevágnak, azok pedig egyre inkább a félkész házakat kérik, amit aztán maguk, illetve szakembereket megbízva fejeznek be. A kalákában építkezést egyébként nemrégiben jogszabályok tették lehetővé.

Az eddig 5 százalékos áfával számolt kulcsrakész kivitelezés – amelybe sok esetben még a konyhabútort is bele lehetett számolni – 22 százalékkal lett drágább. A tömegpiac egyébként a negyvenmillió forintos értéksáv környékén húzódik, ahol az áfatartalom most – számlára végzett kivitelezés esetén – meghaladja a tízmillió forintot.

– Kevesebb és zömmel nem kulcsrakész, hanem csupán félkész vagy szerkezetkész épületekre szerződnek most a vásárlók, akik igyekeznek költségtakarékosan, kalákába összeállva, ismerős villanyszerelővel, festővel és burkolóval befejezni új otthonukat – mondta a Világgazdaságnak Kárpáti József, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Környezettudatos és Szerelt Technológiás Szakmai Tagozatának (Makész) elnöke a napokban.

De nemcsak a készházaknál jelentkezik a lakásáfa-emelés ebéli hatása, a megyei ágazati szereplők is hasonló tapasztalatokról számoltak be.

– A költségek lefaragása érdekében egyre többen választják a kulcsrakész helyett csupán a szerkezetkész kivitelezést. Utána pedig maguk fejezik be házukat – mondta Kovács Szabolcs, a családi, illetve társas házak tervezésével és kivitelezésével foglalkozó békéscsabai Garda-Ház ügyvezetője.

Egy ilyen kivitelezés piaci ára négyzetméterenként átlagosan 125 ezer forint, amire még 27 százalék áfa rakódik. Ebben az építész általi tervezés, az alapozás, a szennyvíz-alapszerelés, a főfalak falazása, a koszorú és a cserepelt tetőszerkezet van. Mindezzel egy kivitelező akár egy hónap alatt végez, utána a leendő otthon tulajdonosán múlik, mikor készül el a további munkálatokkal.

De nemcsak a családi házakra, hanem a társasházi lakásokra is jellemző ez a fajta megváltozott hozzáállás. Szolga Krisztián építésvezető Orosháza környéki tapasztalatait összegezve elmondta, egyre többször választják azt a lakásvásárlók, hogy saját erőből fejezik be otthonukat. A szerkezetkész ingatlant adják el kivitelezők, amit aztán az új tulajdonosok a saját igényeiknek megfelelően alakítanak ki.

Erre, a kalákában való építkezésre egyébként nemrég a jogszabályok adtak lehetőséget, illetve könnyítették meg ennek lehetőségét. A magánerős, saját célra építkezők számára már nem kötelező az e-napló vezetése, illetve építésvezető-művezető alkalmazása sem.