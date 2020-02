Egyensúlyra törekszenek Sarkadon

Nagyjából 2,5 milliárd forint körül alakulhat Sarkad idei költségvetése – derült ki akkor, amikor a büdzséről tárgyalt nemrég a képviselő-testület. A költségvetésre egyelőre nem bólintottak rá, a végső döntés a februári ülésen várható.

Egyensúlyt teremteni kizárólag szigorú, fegyelmezett és következetes gazdálkodással lehet ebben az évben is, a nadrágszíjat meg kell húzni – mondta dr. Mokán István polgármester, hozzáfűzve, a minimálbér emelése örömteli, viszont terhet is ró az önkormányzatra. Fontos célnak nevezte, hogy továbbra is működtessék az intézményeket, hogy megőrizzék és lehetőség szerint bővítsék a nyújtott szolgáltatások körét, a munkahelyek számát. Hangsúlyozta: a fejlesztések folytatódnak.

Az önként vállalt feladatok ellátására is törekszenek Sarkadon. A városvezető kiemelte, többek között támogatást nyújtanak a civil szervezeteknek, az újszülötteknek, a fiataloknak ösztöndíjat biztosítanak, az első lakás megvásárlásához is adnak segítséget.