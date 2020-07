Csodakertben tesznek csodát a békéscsabai óvodások

Kincses Kultúróvoda címet nyert a békéscsabai Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda.

Ezzel együtt az intézmény 1,3 millió forintos támogatásban is részesült, és a 2020/21-es nevelési évben egy komplex kulturális programcsomagot valósíthat meg az együttműködő kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel közösen – ismertette hírportálunk megkeresésére Pribelszki Péterné intézményvezető.

Hangsúlyozta, az óvodában igyekeznek a kultúra befogadására nevelni a gyerekeket és elérni azt, hogy alapvető szükségletként értékeljék a kultúrát, annak minden ágát. Hisznek abban, hogy ha a kicsik minél korábban találkoznak a minőségi kultúrával, annál biztosabb, hogy később örömteli kultúrafogyasztókká válnak. Kiemelte: a kulturális intézményekkel jó kapcsolatot ápolnak, a város rendkívüli kulturális örökséggel, élettel büszkélkedhet.

Pribelszki Péterné elmondta, a Napsugár bábszínházzal remek partneri viszonyt ápolnak, és ezt most egy nem szokványos, az eddigiektől tematikájában és módszertanában is eltérő, Csodakertben csodát tenni címet viselő projekttel tovább mélyítenék. A program első felében versekkel, a másik felében pedig egy mesével foglalkoznak kilenc hónapon keresztül. Kiválasztanak egy irodalmi művet, amit egy bábszínházi előadás keretében mutatnak majd be a gyerekek a teátrum művészeivel közösen, az általuk készített bábokkal, maszkokkal.

– A művészeti projekt a bábkészítésen, a bábszínházi munka megismerésén és elsajátításán túl kiterjed többek között arra is, hogy a gyerekek megnézhetik a gyulai Almásy-kastély kiállítását, részt vehetnek a békéscsabai múzeum dráma- és múzeumpedagógiai foglalkozásán, a megyei könyvtár papírszínházi előadásán – fogalmazott a békéscsabai óvoda igazgatója.