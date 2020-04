Az alkotás örömét adja át a kicsiknek a csabai művész

Baji Miklós Zoltán (BMZ) életének önálló alkotói tevékenysége mellett egyik fontos része a gyermekekkel való vizuális alapú foglakozások, „rajzszakkörök” vezetése.

– Mindezt hivatásos művésszé válásommal egy időben, 24 évesen kezdtem el, amikor az Országos Gyermekstúdió Program során kiválasztott és kiképzett térségi vizuális programvezetővé váltam. A gyermekek kreativitásának kibontásában nagy fordulatot hozott az életemben a legendás csabai szakkörvezető-festőművésszel, Vágréti Jánossal való megismerkedésem. A Vágréti-szemlélet, -módszer folytatójaként, jelenleg öt csoportot oktatok Békéscsabán és egyet Kardoson – ismertette a képzőművész.

Ezért is döntött úgy, hogy amint felütötte a fejét a vírus – és az oktatási intézmények bezártak –,az interneten keresztül szeretné tartani a kapcsolatot tanítványaival. Március 15-én egy pályázatot is kiírt a gyerekeknek, melyet aztán az egész megyére kiterjesztett.

– A fiatalok még rendelkeznek azzal a képességgel, hogy ki tudják magukból adni a belső feszültséget, és közben képesek jó irányba „varázsolni” a történéseket. Ezért is szerettem volna megadni számukra a lehetőséget az alkotás folyamatában rejlő varázslatra, hadd rajzolják, fessék ki magukból a részben tőlünk, felnőttektől átvett feszültséget – mesélte. A téma a húsvéti ünnepkör, a feltámadás, az újjászületés volt. – Tudtam, éreztem, hogy a gyermekek derűlátóan, vidáman közelítik majd meg ezt a témát. Végül egészen kicsik, óvodások és kisiskolások is küldtek be műveket – tette hozzá.

– A megyéből negyvennégyen pályáztak. Külön öröm volt a számomra, hogy több szülő is megköszönte a lehetőséget, és leírták, mennyire élvezték a gyermekek, illetve a család is az otthoni festést, fotózkodást, felkészülést – ecsetelte a művész.

A díjátadó időpontja még kérdéses, de az biztos, hogy a Család és Karrier PONT csabai központjában szeretnék megvalósítani.