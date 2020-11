Átadták Az év nagymamája és Az év nagypapája elismeréseket Gyulán

Ünnepélyes keretek között adták át Az év nagymamája és Az év nagypapája címeket hétfőn délután a polgármesteri hivatal dísztermében. Előbbi elismerést ebben az évben Molnár Istvánné, utóbbi díjat Kocziha György érdemelte ki.

Mint azt Kiss Szabolcstól, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye igazgatójától megtudtuk, a pandémiás helyzet sok mindent átalakított idén. Az elismerő címeket már 15 éves hagyományként, városunk idősek világnapi rendezvényén adják át az érdemesek részére, ezen most változtatott a vírusfertőzés.

A gyulai önkormányzat, az Őszidő Közalapítvány és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye idén is meghirdette Az év nagymamája és Az év nagypapája elismerő cím pályázatát, melyre a gyermekektől, az unokáktól, dédunokáktól érkeztek pályaművek.

A kitüntető cím odaítéléséről az önkormányzat, a gyulai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete és a gyulai Nyugdíjasok Polgári Egyesülete, az Őszidő Közalapítvány és a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye képviselői döntöttek, amely elbírálása nem volt egyszerű feladat.

Az eseményen köszöntötte a megjelenteket dr. Görgényi Ernő polgármester.

A gyulai Magvető Általános Iskola 2. osztályos tanulója, Molnár Mira ajánlására, 2020. évben Az év nagymamája címért járó díjat a bizottság döntése alapján Molnár Istvánné vehette át.

Molnár Istvánné Szabó Róza 1959. 07. 13-án született Gyulán. Négyen lánytestvérek, ő a legidősebb. Gyermekként Dobozon élt, az általános iskolát ott végezte. Általános iskolai tanulmányai után Gyulán a varrónőszakmát tanulta ki. Az iskola elvégzése után egy kis ideig a Szabó KTSZ dolgozója volt.

1976-ban ment férjhez. Férjével előbb Sarkadon telepedtek le, 3 gyermeke született, Anikó 1979, Pisti 1980 és Zsolt 1982 évben. Ezekben az években mint főállású anya csak a családjának élt. 1988-ban Gyulára költöztek, férje, Molnár István lett Itceéren a gátőr. Ő pedig gátőrfeleségként, gátőrhelyettesi munkakörben kezdett el dolgozni. Emellett dinnyéztek, szénáztak. 2002-ben pedig elkezdtek foglalkoznia a méhészettel.

Három lányunokája van: Lili (10 éves), Mira (7 éves) és Dia (5 éves). Ahogy megszülettek az unokák, szerves részei lettek életüknek. Együtt sokat játszanak, rajzolnak, színeznek, báboznak. Sokat segít/segítenek – elmennek értük iskolába, óvodába, és a szünidőből is jócskán kiveszik a részüket. A digitális oktatás idején a másik mamával felváltva helytálltak mint tanítók. Az unokáknak így a tanulás egyben egy móka is volt.

2019 márciusáig éltek kint a gátőrházban (ekkor tata, „Molnár István” nyugdíjába ment), nagyon szeretik a tanyasi világot, sok mindent megtanultak a növényekről, állatokról, azok gondozásáról.

Miután beköltöztek a városba, nem számolták fel ezen életüket: a gátőrház mögötti területen, amin régóta gazdálkodtak, csináltak egy kis tanyát, ahol otthon érzik magukat. Pár éve vásároltak egy lovat is az unokák nagy örömére.

Az év nagymamája hírportálunknak elmondta, zavarba jött a nagyon megtisztelő elismeréstől, és meg is hatódott. Elárulta, hogy sokáig nem tudta, hogy miért is írt róla fogalmazást hétéves kis unokája.

– Vannak érzések, amelyeket nagyon nehéz szavakba önteni, azt hiszem, én ezt éltem át hétfőn – árulta el. Mint megtudtuk, három unokája van, Lili ötödikes, Mira hétéves, a Magvető iskolában másodikos, míg Dia óvodás.

– Mirával sokat tanultunk együtt az online oktatás ideje alatt, ő is látta, hogy nekem ez nem olyan egyszerű, de végül csak sikerült. Nagyon fontosnak tartom, hogy bármelyik nagyszülő, Edit mama is megkaphatta volna a címet, hiszen szintén rengeteget segít – tette hozzá Molnár Istvánné, aki számára nagy élmény volt az is, amikor biciklizni tanította Mirát.

Idén a gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 4. osztályos tanulója Kocziha Lívia ajánlására Az év nagypapája címet a bizottság döntése alapján Kocziha György nyerte el.

Kocziha György (apu, Pápi) 1948-ban született. Bádogos­szakmát tanult ki, majd 1972-ben a Gyulai Tűzoltóság nagy családjába került, ahol szívvel-lélekkel élte meg mindennapjait. Soha nem munkának tekintette ezt a szakmát, ez volt az ő élete. A tűzoltósággal ébredt-feküdt. Főtörzszászlósként, miután elérte a felső nyugdíjkorhatárt, 32 év szolgálat után vonult nyugdíjba. 1971-ben házasságot kötött Nagy Rózával, akit Rózsikaként ismer mindenki. Élete a feleségével teljesedett ki, akivel közel 50 együtt töltött évük alatt sok nehézséget küzdöttek le. Két gyermekük három gyönyörű unokával, Hajnival, Ádámmal és Livikével ajándékozta meg őket. Legkisebb unokája, a 10 éves Livike is megismerhette azokat a csodálatos élményeket, amelyeket a ma már felnőtt Hajni és Ádám átélhettek kisgyermekként. Az ő szavaival élve:” Az én Papim egy szuper nagypapi. Izgalmas az élet vele.”

A nyugdíjas csapattal sok kiránduláson vettek részt.

Kocziha György hírportálunknak elmondta, váratlanul érte a kitüntetés, de nagyon jó érzés volt számára, amikor megtudta, hogy ő érdemelte ki a címet.

– Livikével nagyon jó kapcsolatunk, az iskolai szüneteket nem általában nálunk tölti – fogalmazott. – Szeret hozzánk jönni, nagymamához és nagypapához, és emellett sokat túrázik velünk, a szépkorúak csapatával. Ceglédre is eljött velünk, a szépkorúak sportrendezvényére. Ő volt a legkisebb, 9 évesen, de nagyon jól beilleszkedett. A kolbászgyúró olimpián is velünk volt, teljes értékű csapattagként. Jövőre már készülünk Tatára az újabb sporttalálkozóra.