Arcpajzsokat kapott a békéscsabai Lencsési Közösségi Ház

Dr. Ferenczi Attila, a Lencsési-lakótelep egyik választókerületének önkormányzati képviselője a képviselői alapjából nyújtott támogatást arra, hogy a Lencsési Közösségi Ház 60 arcpajzsot vásároljon a koronavírus-járvány kapcsán.

A védőeszközöket hétfőn vette át Takács Péter, a ház vezetője, és az intézményben működő kisközösségek képviselői.

Takács Péter hangsúlyozta, a Lencsési Közösségi Ház júniusban nyitott újra, és szeptembertől normál rendben zajlanak a foglalkozások. Helyet kap a házban többek között az angol társalkodási kör, a nyugdíjas klub, a természetjáró kör, és egészségmegőrző tornákat is tartanak. Vannak olyan kommunikációközpontú oktatások, amelyeken fontos, hogy az arcok is látszódjanak. Ezért a maszkok helyett az arcpajzsok a megfelelőbbek.

Dr. Ferenczi Attila kiemelte, amennyiben nagyobb igény mutatkozik, további védőeszközöket is vásárolnak. A csoportok mindegyike működik, ha egy kicsit kisebb létszámmal is. A házban a járványügyi szabályok betartására nagyon ügyelnek, és kézfertőtlenítőt is biztosítanak.