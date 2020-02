Applikáción is bejelenthetjük, ha balesetet szenvedtünk

Közúti közlekedési baleset bármikor érheti az embert, még akkor is, ha mindig körültekintően vezeti járművét. Ilyenkor előfordulhat anyagi kár, illetve személyi sérülés egyaránt, ezért jó tudni, hogy milyen teendői vannak az érintetteknek egy-egy karambol bekövetkeztekor.

Gonda József, a Foster Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője elmondta, két gépjármű ütközésekor az egyik legfontosabb tényező, hogy meg tudnak-e egyezni az érintettek a felelősség kérdésében. Amennyiben személyi sérülés történik, vagy a felek nem tudnak megegyezni, akkor célszerű rendőri helyszínelést kérni. Ugyanakkor érdemes rendőrt hívni akkor is, ha jelentős anyagi kár következik be, vagy egy magyar autós külföldi gépjárművel ütközik, hiszen ez később kulcsfontosságú lehet a kárrendezésben.

Beszámolója szerint gyakran előfordul, hogy a helyszínen a felek megegyeznek egymással, kitöltik a szükséges európai baleseti bejelentőt – kék-sárga betétlap –, majd a károkozó a saját biztosítója megkeresésekor már nem, vagy csak részben ismeri el a felelősségét a kártérítéshez szükséges nyilatkozaton. Utóbbival a kárrendezést hátráltatja, a károsultnak nem marad más választása, mint utólag értesítenie a rendőrséget és pót helyszínelést kérni.

Az ügyvezető elmondta, a kártérítés időpontja sok mindentől függ, vannak például emberi tényezők is benne, hogy ki, mennyi idő alatt reagál, de a biztosítót törvény kötelezi arra, hogy a kárrendezéshez nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül kellően megindokolt kártérítési javaslatot tegyen azokban az esetekben, amelyekben a felelősség nem vitás, illetve indoklással ellátott választ adjon, amikor a felelősség nem elismert, vagy nem egyértelmű.

Kiemelte, a fent említett európai baleseti bejelentőből minden biztosításkötéskor adnak egy példányt ügyfeleiknek a biztosítók, de bármikor kérhető a társaságoktól postai úton vagy ügyfélszolgálatokon is. Javaslata szerint érdemes több példányt is a járműben tartani belőlük. Ezentúl létezik már kárbejelentő applikáció is, amit bárki használhat okostelefonnal. Utóbbi felülete ugyan első látásra bonyolult lehet, de minden elvégezhető rajta, ezért jó, ha mindenki időt szán arra, hogy megismerkedjen vele.

Végül a gazdasági totálkárról szólva kifejtette, ezek megállapítása nem hátráltatja a kárrendezés folyamatát. Gazdasági totálkár esetén, vagy ha a káresemény következtében a sérült gépjármű helyreállítása műszaki okokból nem lehetséges (műszaki totálkár), a biztosító a gépjármű károsodásának időpontjában fennálló forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét alapul véve köteles megtéríteni a károsult kárát.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, amennyiben értesítik a balesetről a rendőrséget, akkor a rendőr a helyszínen intézkedik. Kollégáiknak lehetősége van a körülmények figyelembevételével figyelmeztetni, helyszíni bírságot alkalmazni, vagy szabálysértési feljelentéssel élni a baleset okozójával szemben. Hozzátette, egy külföldi járművezetővel szemben ugyanazok a feltételek, jogszabályok állnak fenn, mint a magyar állampolgároknál. A rendőri eljárást tehát nem bonyolítja, csupán tolmácsot kell kirendelni ahhoz a balesetben részt vevő járművezetőhöz, aki a magyar nyelvet nem beszéli.