A szívek klubjában táborra is gyűjtöttek

Tizenöt éve annak, hogy először rendezte meg bálját az Orosházi Rotary Klub.

A szombat este azt bizonyította, a rotarysták minden évben meg tudják nyerni azt a réteget, akik jó szívvel támogatják klubjuk céljait, elsősorban a bálét, a nyári gyermektábor megszervezését. Most is az összefogás erejét ünnepelték: a Rotary már sokszor megmutatta, milyen hatása van az összetartozásnak, a közös céloknak. Az este azokról a gyerekekről is szólt, akikért a bál megvalósult. Kézdi László, a Rotary Magyarország 2019/2020. évi kormányzója, a bál fővédnöke is Orosházára látogatott. Tizenkét klub képviseltette magát, az orosháziak ugyanis csatlakoztak ahhoz az országos kezdeményezéshez, amelynek az a célja, hogy erősítsék a hazai és nemzetközi klubok közötti kapcsolatokat. A szervezők ezúttal is mézeskalács szíveket adtak vendégeiknek. Ahogy régen, 1936-ban.

Éppen 84 éve, Gyopárosfürdőn, egy Rotary konferencián, ahol Szent-györgyi Albert is beszédet mondott, elhangzott: a Rotary a szívek klubja. Ez a mondat olvasható a gyopárosi Szent-györgyi szobor talapzatán.