Kiemelt figyelmet fordítanak a polgárőrök a külterületekre

Több mint 646 ezer óra szolgálatot láttak el a megyei polgárőrei tavaly – közölte Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnöke a BMPSZ szombati, a békési városháza dísztermében megtartott évértékelő közgyűlésén.

A részletekkel kapcsolatban elmondta, a polgárőrök tevékenységük harminc százalékát a külterületeken, a külterületek biztonságának megóvása érdekében végezték.

– A megnövekedett migrációs folyamatok miatt még több járőrözésre lesz szükség ezeken a településrészeken, különösen a határ menti községekben és városokban – tette hozzá Gyarmati Sándor. A megyei elnök kitért arra is, hogy a rendőrséggel közösen, a rendvédelmi szervezet igényeinek megfelelően 50 ezer óra közös járőrszolgálatot teljesítettek. Hangsúlyozta, ezt a számot idén szeretnék további 19 százalékkal növelni.

A polgárőr vezető kitért arra, hogy a kormány stratégiai partnerként tekint a polgárőrségre, aminek köszönhetően szervezetük soha nem látott támogatásban részesült. A gondolat folytatásaként kiemelte, hogy a Békés Megyei Kormányhivatallal is kiváló az együttműködésük. Dr. Takács Árpád kormánymegbízott több polgárőrt is kitüntetésben részesített a megyei polgárőrnapon, több rendezvényen is együttműködtek az elmúlt évben.

Gyarmati Sándor aláhúzta, legfontosabb partnerük a rendőrség. Emlékeztetett arra, hogy hazánk közbiztonsága nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, Békés megye helyzete pedig országos szinten is nagyon jó.

– Természetesen az elsődleges érdem a rendőrségé, de mi is igyekszünk segíteni a bűnmegelőzést – fogalmazott. Szólt a katasztrófavédelemmel, a postával, az MLSZ-szel, a megyei önkormányzatokkal kiépített és jól működő kapcsolatokról is.

Az eseményen részt vett dr. Polyák Zsolt dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, Kiss András tűzoltó ezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, dr. Németh Krisztina az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság igazgatója, Kálmán Tibor, Békés polgármestere Szabó Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség alelnöke, valamint Túri Zsolt a Magyar Posta, Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság Biztonsági Osztály osztályvezetője.