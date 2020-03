A járvány kapcsán egyeztetett Herczeg Tamás a csabai városvezetéssel

A koronavírus-járvány kapcsán videókonferencián, online módon egyeztetett hétfőn Békéscsaba vezetésével – polgármesterével, alpolgármestereivel, jegyzőjével, aljegyzőjével és önkormányzati képviselőivel – Herczeg Tamás országgyűlési képviselő.

A politikus elmondta: a védekezés jegyében felállított akciócsoportokkal tartja a kapcsolatot, több mint ötven javaslatot terjesztett az akciócsoportok elé, és ezek közül több be is épült a kormányrendeletekbe.

A kialakult helyzetben sorra érkeznek a felajánlások, ám szükség van ezek irányírására is. Hamarosan létrejöhet megyei szinten egy olyan koordináció, amely a magánszemélyek, illetve a civil szervezetek által nyújtható erőforrások szükség szerinti összefogásával foglalkozik. Ennek a létrehozásán együtt dolgoznak a megyei közgyűlés és a megyei kormányhivatal vezetésével.

Felmerült, kapnak-e megfelelő mennyiségű védőfelszerelést a háziorvosok. A háziorvosként praktizáló dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő elmondta, két hete volt igényfelmérés, majd a kormány intézkedéseinek hála kaptak 50 sebészi maszkot, majd három hatékonyabb, magasabb szintű maszkot, múlt héten pedig az önkormányzattól négy FFP2-es maszkot.

Herczeg Tamás úgy fogalmazott, valóban jogos igény, hogy azokat lássák el elsősorban, akik a frontvonalban, vagyis az egészségügyben dolgoznak. Azt is elmondta: a kórházi alapítvány szeretne olyan eszközöket beszerezni, amelyek segítenek a járvány elleni küzdelemben. Ehhez jó lenne, ha az önkormányzat is tudna forrást biztosítani.

Kiemelte: célszerű városi szinten is jelentős forrást biztosítani a szociális munkások megfelelő védőfelszerelésének biztosítására, hiszen akkor az ellátásban részt vevők biztonságérzete is nő. A veszélyeztetettebb korosztállyal kapcsolatban a Fidesz-frakció javaslata az: nem csak a 65 év felettiek, de a 60 és 65 év közöttiek esetében is szükségesek intézkedések.