A Google megmutatja, hol jártak a legtöbben a megyében

A Google megmutatja, hogy a koronavírus alatt miben változtak meg az éttermek, parkok és más közterek látogatottsága.

A Google földrajzi bontásban mutatja meg, hogy merre jártak az emberek a járvány előtt, illetve után. A diagramokon látszik, hogy a kiskereskedelmi és rekreációs helyekre 38 százalékkal járnak kevesebben, de 21 százalékkal csökkent a gyógyszertárak és az élelmiszerboltok látogatottsága. Utóbbiaknál látható, hogy az elején 40 százalékkal többen „rohamozták meg” a boltokat és a gyógyszertárakat, de mára sokkal kisebb ezeknek a forgalma.

Kimutatható még egy 36 százalékos csökkenés a pályaudvarokon, ami szintén magasabb volt az átlagosnál a válsághelyzet kihirdetése napján.

A munkahelyi bejárások száma is csökkent, egészen pontosan 22 százalékkal.

A parkok látogatottsága viszont február vége óta 5 százalékkal nőtt. Ez a szám természetesen nem csak a koronavírus terjedésének tudható be, mivel a hidegben jelentősen kevesebben is látogatnak ki a természetbe, mint tavasszal. A grafikonon is jól látszik, hogy leginkább azokra a napokra tehető a parkok forgalmának megnövekedése, amikor a hőmérséklet megközelítette a 20 fokot.

Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon befolyásolja a számok alakulását az is, hogy március 15-e ünnepnap, így azokon a napokon a legtöbb üzlet zárva tartott.