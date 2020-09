A demenciával élőkre figyelmeztetnek Nagyszénáson

A Gondozási Központ Idősek klubja által Nagyszénáson második alkalommal szervezték meg az Alzheimer világnapi sétát.

Nagy Attiláné intézményvezető elmondta, ezt a világnapot 1994-ben indította útjára a Nemzetközi Alzheimer Társaság (ADI) az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatásával. 2018-ban országos felhívás jelent meg, minél több helyszínen szervezzenek sétákat szeptember végén azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a demenciával élők és családjaik problémáira.

– Az Alzheimer-kór, az időskori demencia (elbutulás) leggyakoribb oka, a szellemi képességek súlyos romlását okozza. A betegség a családtagokat is sújtja, az ő helyzetükre is rá kívánjuk irányítani a figyelmet sétánk során. Hiszen a hozzátartozóknak is komoly hétköznapi nehézségeket okoz, ezek többsége leküzdhető, ha megtanuljuk a kórral való együttélés szabályait.

– Sajnos egyre több az érintett, az ellátásukat szolgáló szociális intézményrendszerünk bővítésének feltételeit igyekszünk megteremteni számukra, amely az egész napos elhelyezésre kínálna módot az idősek klubja keretein belül – tette hozzá személyes törekvéseiről is szót ejtve a szakember. A rendezvényen lehetőség volt vércukor-, vérnyomásmérésekre, szűrésekre, egy társasjátékkal kipróbálhattak memóriatréninget is a résztvevők. Dr. Wittmann Viktória egészségpszichológiai szakpszichológus pedig a demencia lelki hátteréről tartott előadást.