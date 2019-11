Megyeszerte népszerűsítik a rendőri hivatást

Gyomaendrődön, Mezőkovácsházán, Szarvason és Gyulán is várják a rendőrök a hivatásos szolgálat iránt érdeklődőket.

Békés megyében is folyamatosan várja a rendőrség a rendőri hivatás iránt érdeklődők jelentkezését. A rendőrök a következő napokban több településen is tartanak tájékoztatót a hivatásos szolgálatról, a rendőrség feladatairól, a rendőrök munkájáról.

A Gyomaendrődi Járási Hivatalban pénteken 9 és 10 óra között, míg a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumban 9 és 12 óra között lehet információt kérni a rendőrség szakembereitől a jelentkezés feltételeiről.

Ezután, november 12-én (kedden) 10 óra és 11 óra között a Szarvasi Járási Hivatalba, november 13-án (szerdán) 9 óra és 10 óra között a Mezőkovácsházi Járási Hivatalba, majd november 14-én (csütörtökön) 9 óra és 12 óra között a Gyulai Járási Hivatalba látogatnak el a rendőrség munkatársai, akik a rendészeti oktatásról tájékoztatókkal, információkkal, illetve a rendőri pálya iránt érdeklődőknek tanácsadással is szolgálnak.

A rendőri munkáról és a jelentkezés feltételeiről a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatánál is lehet érdeklődni a következő telefonszámon: 66/ 523-700. Emellett Békés megye valamennyi rendőrkapitányságán és határrendészeti kirendeltségén is fogadják a jelentkezőket. A Facebookon pedig a „Legyél Te is rendőr” profil naponta friss posztokkal mutatja be az érdeklődőknek a rendőri munka különböző szakterületeit.