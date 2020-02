Évet értékelt a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság

Évértékelő értekezletet tartott Békéscsabán a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság. Az ülésen ismertették Békés megye 2019-es közlekedésbiztonsági helyzetét és a bizottság baleset-megelőzési tevékenységét.

A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság pénteken, Békéscsabán tartotta évértékelő értekezletét. A tanácskozáson Hudák Pál r. ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, a bizottság elnöke ismertette Békés megye baleseti helyzetét. Magyarországon, és azon belül Békés megyében is csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Országosan halálos közlekedési baleset is kevesebb történt 2019-ben, mint 2018-ban. Békés megyében a személyi sérüléses balesetek 80%-a három okra, az elsőbbségi szabályok megszegésére, a gyorshajtásra és a kanyarodási szabálytalanságokra vezethető vissza.

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 57%-át személyautó-vezetők, 21%-át kerékpárosok okozták. Éppen ezért a közúti ellenőrzésekkel elsősorban az autósokra és a kerékpárosokra kell fókuszálni – mondta Hudák Pál r. ezredes. Tavaly Békés megyében 45-tel kevesebb személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, mint 2018-ban. A súlyos és a könnyű sérüléssel járó balesetek száma csökkent, halálos baleset ugyanakkor az előző évhez képest kettővel több történt. Az ittasan okozott balesetek száma is csökkent és az összes balesetszámon belül a részarányuk is mérséklődött, de még így is magasabb, mint az országos átlag. Az 54 ittasan okozott balesetből 32 esetben nem gépjárművezető volt az okozó.

Kedvező tendencia figyelhető meg a kerékpárosokat érintő balesetek számában, 2019-ben 24-gyel kevesebb ilyen eset történt, mint előző évben. Gyalogosok 9 személyi sérüléssel járó balesetet okoztak. Kedvező adat, hogy az elmúlt 4 évben, így tavaly sem történt olyan közlekedési baleset Békés megyében, amelyben gyermek vesztette volna életét. Ugyanakkor a gyermekbalesetek száma az előző évihez képest 4-gyel emelkedett. A balesetben megsérült gyermekek több mint fele nem maga idézte elő a balesetet, hanem utasként sérült meg.

A közúti közlekedési balesetek számának emelkedése miatt tavaly a rendőrség egy országos baleset-megelőzési programot dolgozott ki. A Pofátlan(TAN)ítás elnevezésű kezdeményezés Békés megyében is működik és tárt már fel kirívó, rendkívül veszélyes szabálytalanságot. Orosházán például egy személyautó úgy előzött, hogy átlépte a záróvonalat és közben egy sebességellenőrzést végző rendőrautót is megelőzött. A szolgálati gépkocsiba szerelt kamera rögzítette, hogy mi történt, és azt is, hogy a gépkocsi vezetője 172 km / óra sebességre gyorsított fel.

Az esetről készült felvételt a rendőrség közzétette, és az elterjedt a világhálón. A szabálytalanság nagyban növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A közúti közlekedésben pillanatok alatt súlyos, vagy akár végzetes kimenetelű tragédiák történhetnek. Ezért a rendőrség célja, hogy kiszűrjék a forgalomból azokat, akik nem tartják be az előírásokat, és nemcsak magukat veszélyeztetik, hanem másokat is veszélybe sorodnak, sokszor a velük utazó családtagjaik életét is kockára teszik. Békés megyében több civil, nem rendőri jelzésű autóval a rendőrök folyamatosan végeznek ellenőrzéseket.

Az értekezlet résztvevőinek Pardi Ildikó r. alezredes, a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára foglalta össze, hogy 2019-ben milyen programokkal, rendezvényekkel igyekeztek bemutatni a legfontosabb közlekedési szabályokat és felhívni a figyelmet a szabálytalan közlekedés veszélyeire. Helyi kezdeményezésekkel és országos programokkal is segítették a gyermekek közlekedési nevelését.

Az „Üzenet a biztonságért” elnevezésű táncos rendezvényt Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központban rendezték meg, ahol 500 középiskolás tanuló nézte meg az előadást. Az esemény vendége volt egy 20 éves lány, aki súlyos közlekedési balesetet szenvedett és kerekesszékben él. Ő hívta fel a kortársai figyelmét arra, hogy vegyék komolyan a közlekedési szabályokat, tartsák be azokat, mert ha nem ezt teszik, annak visszafordíthatatlan következménye lehet.

A 2019/2020-as tanév kezdetekor négy, majd további öt iskolabuszt indított útjára a Volánbusz Zrt. a Békés Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve. A buszokon baleset-megelőzéssel kapcsolatos, közlekedési témájú gyermekrajzokat, grafikákat és figyelemfelhívó mondatokat ábrázoló matricák láthatók. A „Közlekedik a család” országos vetélkedősorozat megyei fordulóján 47 család vett részt. Az országos döntőn Békés megyéből a Zahorán család második helyezést ért el. Továbbra is nagy sikere van az olyan hagyományos programoknak, mint a „Megvilágosodás Napja”. Tavaly októberben, közel 2000 résztvevővel zajlott le a láthatóság fontosságát bemutató rendezvény és a lámpafényes kerékpáros felvonulás.

A „Toleranciát az éveknek” című, időseknek szóló programon, két helyszínen több mint százan vettek részt. A városi baleset-megelőzési bizottságok titkárai 2019-ben közel 20 ezer óvodásnak, általános iskolás és középiskolás diáknak tartottak ismeretterjesztő előadásokat. A „Biztonságos Közlekedés Gyermekszemmel” rajzpályázat országos fordulóján három Békés megyei fiatal ért el helyezést. Több országos szakmai versenyen a Békés megyei rendőrök első, illetve dobogós helyen végeztek.

Végezetül a tanácskozáson elhangzott, hogy a közlekedési balesetek megelőzéséért legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek. A Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság ezért kéri, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, közlekedjen óvatosan, türelmesen, vigyázzon magára, családtagjaira és legyen tekintettel közlekedő partnereire is!