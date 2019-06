Drogprevenció jegyében telt el egy hónap Békésben

A kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódóan több száz diáknak tartottak előadást és számos rendezvényen vettek részt a rendőrök Békés megyében.

Június 26-a a kábítószer-ellenes világnap. Ehhez kapcsolódóan Békés megyében május 31-étől kezdődően a rendőrök általános és középiskolákban több száz diáknak tartottak előadásokat a tiltott, bódító hatású szerek használatának veszélyeiről. Többek között Békéscsabán, Békésen, Szabadkígyóson, Battonyán, Mezőkovácsházán, Mezőhegyesen, Sarkadon, Szeghalmon és Kunágotán is jártak a bűnmegelőzési előadók. Emellett számos rendezvényt tartottak, valamint részt vettek a helyi kábítószerügyi egyeztető fórumok által szervezett programokon is. Mezőkovácsházán például 12. alkalommal „Egészségköztársaság” címmel tartott rendezvényt a Hunyadi János Gimnázium és Szakképző Iskola.

Békéscsabán, a főtéren a diákönkormányzat szervezésében megtartott „LIKE” napon is volt lehetőség arra, hogy a fiatalok, a szülők, illetve a pedagógusok tájékozódjanak a rendőrség drogprevenciós programjairól és tanácsokat kérjenek. Szarvason a helyi nagycsaládos egyesület, a civil kör, a védőnői szolgálat, a családsegítő központ, valamint az evangélikus egyház tartott nagyszabású rendezvényt, amelyen a Szarvasi Rendőrkapitányság ifjúságvédelemmel foglalkozó rendőrei is részt vettek. Az érdeklődők hasznos tanácsokat tartalmazó információs kiadványokat kaphattak a bűnmegelőzési előadótól, valamint ismeretterjesztő játékokban is részt vehettek.

Békéscsabán egy játszótér is helyszíne volt egy drogprevenciós rendezvénynek, amelyen a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságára hívták fel a figyelmet a szakemberek. Az egy hónap programjában szerepelt a fiatalokat segítők képzése is. Békésen a helyi kábítószerügyi egyeztető fórum megtartotta a IV. Drogtükör Szakmai Napot, amelyen ifjúságvédelmi szakemberek, klinikai szakpszichológus és védőnő tartott előadást.

Békéscsabán „Lehet segíteni!” címmel tartottak szakmai napot, amelyen szó esett a mentősök tapasztalatairól, valamint arról, hogy egy rehabilitációs centrumban hogyan látják el a kábítószerekkel már kapcsolatba került fiatalokat, hogyan igyekeznek számukra segítséget nyújtani. Emellett a Békéscsabai Rendőrkapitányság bemutatott egy saját készítésű kisfilmet, amelyben egy, most már évek óta tiltott szerek nélkül élő férfi mondja el, milyen problémákat okozott számára a kábítószer-használat, az ő életét hogyan változtatta meg, rontotta el a drogfüggőség.

A sokrétű programsorozat legfőbb üzenete az volt, hogy a kábítószerek, új pszichoaktív anyagok használata veszélyes. Gyakran a fiatalok nem is tudják pontosan, mit próbálnak ki, így a hatás is kiszámíthatatlan. A rendőrség egész évben több programot működtet, amelyeknek a célja a megelőzés, a segítségnyújtás. Így például Békés megyében is elérhetőek a rendőrség drogprevenciós összekötői, akiket akár személyesen, akár telefonon felkereshetnek a fiatalok, szülők, pedagógusok. A helyi kábítószerügyi egyeztető fórumok pedig összefogják és koordinálják a kábítószer-fogyasztás visszaszorításáért dolgozó intézmények, civil szervezetek tevékenységét.