Azzal fenyegetőzött, hogy bántódása esik a családjának

Bántódása esik a családjának, amennyiben nem mond le a haszonbérleti jogáról – ezzel fenyegetett meg egy 50 éves hunyai férfi két másik férfit, személyesen és telefonon egyaránt.

Az ügyészség most zsarolás miatt emelt vádat az ügyben, és azt indítványozta, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést a vádlottal szemben.

A tényállás szerint a férfi lánya két évvel ezelőtt, még 2017-ben szerezte meg egy vésztői ingatlan, egy 140 hektáros földterület tulajdonjogát, amely területre egy kft.-nek földhaszonbérleti joga volt, ehhez kapcsolódóan polgári per van folyamatban a felek között.

A férfi október 27-én – az előző napi polgári tárgyalást követően – az esti órákban három erős testalkatú férfi társaságában megjelent a kft. egyik tulajdonosának szeghalmi lakásánál. Majd megkérte a társaságában lévő egyik férfit, hogy telefonon hívja fel a tulajdonost azzal, hogy csomagot hozott a futárszolgálat a részére. Mivel a hívott fél nem tartózkodott otthon, de a kései időpontra tekintettel furcsállotta a hívást, ezért a lakáshoz küldte testvérét, aki szintén tulajdonos az érintett társaságban.

Amikor a testvér odaért, a vádlott és a három másik férfi körbevették, és előbbi megfenyegette, hogy bántódása esik a családjának, ha nem bontják fel egy héten belül a földhaszonbérleti szerződést. A történtek során a vádlott a másik, távollévő férfit is megfenyegette telefonon, neki is egy hetet adott a haszonbérleti jogról történő lemondásra, azzal, hogy ellenkező esetben baja esik a családjának. A férfi azt is hozzátette: tudja, hol lakik a barátnője és a gyermeke.

Az ügyben a Szeghalmi Járási Ügyészség zsarolás kísérlete miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt az 50 éves büntetett előéletű hunyai férfival szemben – ismertette közleményében a megyei főügyészség.