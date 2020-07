Anyagyilkosság: a csorvásiak csak találgatnak

Csendes, szorgalmas embereknek ismerték a csorvásiak a főutcához közel található takaros ház lakóit, a 61 éves idős asszonyt és 42 esztendős fiát. Nem volt veszekedésektől hangos az épület, ezért is keltett nagy megdöbbenést csütörtökön, hogy a fiú – a gyanú szerint – megölte az édesanyját.

A júniusban megtartott képviselő-testületi ülésen hangzott el, hogy tavaly mindössze 42 bűnügyi eljárást folytatott le a békéscsabai városi rendőrkapitányság, testi sértés és garázdaság is mindössze 2-2 alkalommal fordult elő. A csütörtöki eset máris nagyon sokat rontott a 2020-as statisztikán, ráadásul a legrosszabb történt.

Hírportálunk értesülései szerint az idős hölgy és fia is nagyon aktív volt, a néhány évvel ezelőtt egyébként is jó állapotban lévő házat rövid időn belül gyönyörűen felújították, az előkertben rózsák pompáznak, az utcafront is szép, rendezett.

Az utcasarkon nagy csoport taglalta a történteket, senki nem értette, hogy mi történhetett, hiszen nem egy balhés családról van szó.

– Nem ismertem annyira a családot, bár az asszony tősgyökeres csorvási – mondta egy arra járó, miközben figyelte, hogy a rendőrségi helyszínelők ki-be járnak a kapun. Ekkor még mindenki csak találgatta, hogy hol lehet a hölgy. A fia csütörtök délután személyesen jelentette be az orosházi rendőrkapitányságon, hogy otthonukban bántalmazta 61 éves édesanyját, aki életét vesztette.

– Úgy tudom, vita előzte meg aznap hajnalban a tettlegességet, aminek ilyen tragikus következménye lett – tette hozzá egy másik jól értesült lakos.

Az egyik bámészkodó azt mondta, vasárnap még többen is látták az idős asszonyt a boltban.

Ő és fia is Orosházán dolgozott, legtöbbször együtt tekertek be kerékpárral a munkahelyükre.

– A néni fia dolgozott közfoglalkoztatottként is, de csak két-három hónapig, mint ahogy a helyi sertéstelepen sem tudott megragadni. Az orosházi munkahelyén viszont már jó ideje alkalmazták, vagyis ezek szerint ott elfogadtatta magát. Nem tudom, hogy mi történhetett vele… – fűzte hozzá egy helyi férfi.

Ottjártunkkor, csütörtökön késő délután még mindenki csak találgatta, hogy a fiú hol rejthette el a holttestet, amit a helyszíni szemlét végző rendőrök este 6 óra után a lakóház udvarának hátsó részén, egy kavicsos területen találták meg elhantolva, mintegy 120 centiméteres mélységben.

A 42 éves férfit a rendőrség emberölés bűntett elkövetésével gyanúsítja és őrizetbe vette.