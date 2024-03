Jakob több társával együtt, rendőri segítséggel került elkobzásra egy közeli településről, rossz tartás miatt. Jakob hozzánk került. A saját ürülékében, mocsokban, rövid lánccal a nyakában kellett élnie, ami mély, fájdalmas sebet ejtett rajta. Hosszú kezelések után gyönyörűen gyógyultak sebei, és nemsokára jelentkezett érte az álomgazdi is. Jakob Németországba költözött. Családja nagyon szereti, a gazdi még a munkahelyére is magával viszi. Nálunk ez már eleve szívet melengető, de a legjobb rész most következik – olvastuk a nem hétköznapi, mesébe illő történetet az orosházi menhely közösségi oldalán.

Amikor mocsokban, rövid lánccal a nyakában, a testén fájdalmas sebekkel élt Jakob. Fotó: Facebook

Jakobot az egész világ megismerheti

Jakob (mostantól Joshi) gazdája a Trixie kutyakellékeket forgalmazó áruháznál dolgozik (valószínűleg a legtöbb kutyás hallott már róluk). A cégnél annyira megtetszett ez az amúgy is gyönyörű kutya, hogy ebben az évben Jakob a Trixie reklámarca lesz. Ami azt jelenti, hogy egy magyarországi, történetesen egy volt Szikháton lakó arca jön majd szembe az emberekkel a világ számos pontján, ahol a Trixie forgalmazza a termékeit. Mi ez, ha nem egy csoda? Ez bizony az. Valódi, csodás sikersztori egy mentett szikháti kutyáról.

Pukánszki Tamás, az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület elnöke hírportálunk érdeklődésére elmondta, a német partnerszervezettel több mint tízéves és kiváló a kapcsolatuk.

És napjainkban: álomotthonában Szikhát egykori lakója, Jakob. Fotó: Facebook

– Ahogy mi itthon, ők Németországban végzik el az örökbefogadások előtt a környezettanulmányt. Megnyugtató számunkra az utánkövetés is. Kérni se kell, az új gazdik (akik fantasztikus változásokat képesek mentett, örökbefogadott kedvenceiknél elérni) rendszeresen küldenek fotókat, videókat a család új tagjáról. Felelősségteljes állattartásról győződünk meg minden alkalommal. Azt gondolom, követendő a német szemlélet és gyakorlat.