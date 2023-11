Tízen szereztek szakmai tapasztalatokat Törökországban

Tízen utaztak a közelmúltban egy egyhetes szakmai látogatásra a Békéscsabai Szakképzési Centrumból a törökországi Antalya tartományban található Manavgat városába egy Erasmus-projekt keretében – ismertették az intézménynél. A cél az volt többek között, hogy a kiutazó szakemberek számára továbbképzést biztosítsanak, hogy megismerjék a vendéglátás és turizmus helyzetét, újdonságait Antalya tartományban, hogy kapcsolatot építsenek török intézményekkel, szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal.

Országos hadgyakorlat: Békéscsabán is készülnek a tartalékosok

Forgalomszabályozó képzéssel, általános lőkiképzéssel, valamint az ön- és kölcsönös segítségnyújtás gyakorlásával készülnek a katonák Békéscsabán. Az MH Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred tartalékos katonái is elkezdték felkészülésüket az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlatra – adta hírül a honvedelem.hu. A hadgyakorlatban a honvédség aktív és tartalékos állománya közösen teljesíti a feladatokat. A 101. Területvédelmi Zászlóalj katonái Békéscsabán forgalomszabályozó képzéssel, általános lőkiképzéssel, valamint az ön- és kölcsönös segítségnyújtás gyakorlásával készülnek. A 46. Területvédelmi Zászlóalj katonái Tiszaszigeten eddigi felkészülésük alatt őrzés-védelmi feladatokat láttak el, valamint telepített Ellenőrző Áteresztő Pontot üzemeltettek.

Ők érdemelték ki a Békéscsaba Kultúrájáért és Békéscsaba Sportjáért kitüntetéseket

Kitüntetésekről is döntött nemrég tartott ülésén a városi közgyűlés – ismertette sajtótájékoztatókon Szarvas Péter polgármester, valamint a Fidesz-frakció nevében Paláncz György tanácsnok. Békéscsaba Kultúrájáért díjjal jutalmazzák Fekete Pétert, a Békéscsabai Jókai Színház egykori igazgatóját, korábbi kultúráért felelős államtitkárt, aki mindig kitüntetett figyelmet fordított Békéscsabára; valamint Perlaki Attilát, a Bartók Béla Vegyeskar karnagyát, akinek vezetésével több nagy sikerű, színvonalas koncertet adott a mintegy száz tagot számláló vegyeskar az elmúlt években. Békéscsaba Sportjáért elismerést érdemelt ki egyrészt Baran Ádám, a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület elnöke, akinek elnökletével a BRSE többszörös magyar bajnok és kupagyőztes lett. A BRSE-nél nagy hangsúlyt kap az utánpótlás-nevelés, Baran Ádám pedig komoly szerepet vállalt az U17-es leány Európa-bajnokság szervezésében, amelynek Békéscsaba is otthont adott. Másrészt Farkas András, a József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület shotokan karate szakosztályának alapítója, mestere. Ő és tanítványai is rengeteg sikert értek el a különféle világ- és Európa-bajnokságokon, a növendékei több mint 300 érmet szereztek az egyes versenyeken.

Esküt tett és csatlakozott a békéscsabai Fidesz-frakcióhoz Nagy Sándor

Esküt tett a városi közgyűlés napokban tartott ülésén, így hivatalosan is önkormányzati képviselő lett – Hanó Miklós alpolgármester, önkormányzati képviselő halálát követően – a 9. számú egyéni választókerületben Nagy Sándor. Az új képviselő megfogadta, hogy tisztségéből eredő feladatait Békéscsaba fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesíti. Nagy Sándor bejelentette, hogy csatlakozik a grémiumon belül a Fidesz-KDNP-frakcióhoz.

A Linamar ismét elnyerte a felelős foglalkoztató címet

A Békéscsabán is jelen lévő Linamar Hungary Zrt. az OFA Nonprofit Kft. által végzett felelős foglalkoztató értékelésen a legmagasabb elismerésben, arany minősítésben részesült. Békés vármegye legnagyobb foglalkoztatója két kategóriában is kiemelt elismerésben részesült az OFA Nonprofit Kft. zsűrije által az Év Felelős Foglalkoztatója díjátadón, Budapesten. Nagyvállalat II. kategóriában (2000 fő feletti foglalkoztatott létszám) Az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton a harmadik helyezésért járó elismerést vehette át Parászka Tibor, a cég humánpolitikai igazgatója, ami igazolja, hogy a vállalat számára fontos, hogy munkavállalóik számára olyan értékeket nyújtsanak, amivel azonosulni tudnak. Így évente számos, ingyenes vállalati rendezvényt és programot is szerveznek a munkavállalók és családtagjaik részére.

Fiatalok különleges innovációi: ösztöndíjakat adtak át Békéscsabán

A Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett programot a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Békés Vármegyei Egyesülete, illetve a Békés Megye Műszaki Haladásáért Alap Alapítvány a napokban a civil szervezetek szövetségének házában, Békéscsabán. Az eseménysorozat részeként adták át az Egyszeri innovációs ösztöndíjat, amelyet a reáltárgyakban sikeres, innovációs projekteket kifejlesztő diákok vehettek át. Gólya Pál, az MTESZ Békés vármegyei szervezetének igazgatója elmondta, az eseménysorozatot a Városi civil alap pályázat keretében hívták életre. Az igazgató köszöntőjében szólt az egyesület történetéről. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke kiemelte, a program keretében fiatalok számára kiírt innovációs díjat is átadtak. Ezt követően dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója tartott előadást a tudomány napjához kapcsolódva.