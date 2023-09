A csabai stégre vitték a szlovákiai magyar kultúrát

Pénteken késő délután tartották a Szlovákiai Magyar Kultúra a Stégen című rendezvényt Békéscsabán. A megjelenteket Hugyik Erzsébet, a Csorvási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd Herczeg Tamás mondott ünnepi beszédet. Az országgyűlési képviselő, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke hangsúlyozta, a nemzetiségek nem szétválasztják, hanem összekötik a közösséget, a kultúrát.

A gyorsforgalmi út fejlesztéséről egyeztetett dr. Kovács József

Ágh Péter államtitkárral és Pántya József helyettes államtitkárral folytatott online megbeszélést a napokban dr. Kovács József országgyűlési képviselő. Beszámolójában kiemelte, újabb lépéseket tettek az M47-es Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti főút engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése ügyében, mely Békéscsabán túl választókerületében több települést is érinteni fog. Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár (Nagyszalonta) közötti szakaszának kapcsán a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás is elkezdődik. Továbbá több, kisebb települést összekötő közutat is felújítanak a körzetben.

A csabai vasútállomást is használnák katonai célra is

Érintené Békéscsabát is az a nagyszabású beruházás, amelynek során hidakat és vasútállomásokat építene át a kormány, hogy a hadsereg is használhassa azokat. Cél a katonai mobilitás segítése. Mint kiderült, egy 107 milliárd forintos projektet terveznek. Szolnokon indulna a legkomolyabb munka, illetve a Csepeli Szabadkikötőt is jelentős mértékben érintené a beruházás. A fejlesztés 5,2 milliárd forintos részében egyelőre adott feladatok előkészítéséről van szó. Ez esetben a vasúti infrastruktúrát kell polgári-védelmi kettős felhasználásra alkalmassá tenni az országos vasúthálózat azon kelet-magyarországi állomásain, amelyek a TEN-T (transzeurópai) törzshálózaton találhatók. Ezen helyszínek között van Békéscsaba.

Hamis munkáltatói igazolsásokat állított ki egy csabai biztonsági őr

A Békéscsabai Járási Ügyészség több rendbeli csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat egy 38 éves békéscsabai férfival szemben, aki valótlan tartalmú munkáltatói igazolásokat állított ki azért, hogy bűntársai azok felhasználásával hitelt tudjanak felvenni. Az igazolásokat egy 39 éves vésztői férfi, egy 54 éves békéscsabai férfi, egy 36 éves gyulai férfi és egy 20 éves vésztői tartózkodási helyű nő használta fel, velük szemben is vádat emeltek. A járási ügyészség vádiratában indítványozta, hogy a bíróság a 38 éves férfit próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje, rendelje el a pártfogó felügyeletét és a munkáltatói igazolások kiállításért kapott 530 ezer forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást vele szemben. Bűntársai közérdekű munka, jóvátételi munka büntetések kiszabására, illetve próbára bocsátás intézkedés alkalmazására számíthatnak.

Mozdonyparádét tartottak Békéscsabán

Évről évre a vonatparádé bizonyul a leglátogatottabbnak a Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Mozdonyparádé programjai közül. Idén sem volt ez másként, szombaton ugyanis már délelőtt 10 órára benépesült a békéscsabai vasútállomás rakodóterülete és egykori váróterme. A hajtány kipróbálásának helyszínén a vármegyeszékhely pályafenntartási szakszolgálatának felügyeleti mestere elmondta, régen a pályafenntartó közegek és a vezetők ültek be a négykerekű, kézi hajtású járgányba, hogy megvizsgálják a vasutak nyílt vonalait. A legerősebbek pedig sínt is vághattak az eseményen, ahol a legkisebb tömegű, C típusú, mellékvonalakon használatos síndarabokat lehetett elfűrészelni, azzal az eszközzel, amivel a vasúti pályamunkások a hetvenes nyolcvanas évekig dolgoztak.

Csapatépítő kalandozáson vettek részt az MCC FIT program diákjai

A Mathias Corvinus Collegium békéscsabai képviselete a Fiatal Tehetség Program 6. és 7. évfolyamos békéscsabai diákjai számára szervezett évindító csapatépítő délutánt a helyi kalandparkban. Az újratalálkozás örömében rengeteg élményt osztottak meg egymással a gyerekek. A kalandparkozás, falmászás és hófánkozás lehetőséget adott arra, hogy segítsék egymást a nehezebb feladatok megoldásában, csapatokban dolgozzanak, ezáltal még jobban megismerjék egymást. Nemcsak a diákjaink, hanem az őket elkísérő szülőknek is nagyszerű közösségépítő alkalmat jelentett a program.