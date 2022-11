Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) elmondta, írtak levelet a Magyar Posta Zrt. vezetésének, ahonnan azt a választ kapták, hogy a szankciók miatt kell visszalépnie a cégnek is, és hogy a szolgáltatás színvonalán nem esik csorba, hiszen plusz ablakokat nyitnak a többi helyen. Szerinte az a csabaiak érdeke, hogy a kis posták is nyitva maradhassanak. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint komoly teher hárulhat a három megmaradó postára – a központira, valamint a Csaba Centerben és a Tescóban lévőkre –, ha a többin most zajló ezer ügyet is abban a háromban intézik majd. Szente Béla (Fidesz-KDNP) felvetette, hogy Gerlán a posta bezárásával a készpénz-felvétel lehetősége is megszűnik, Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) szerint pedig megérdemelnek a 14-15 ezres városrészek postát, ha a falvakban is van szolgáltatás.

Szó volt a város pénzügyi helyzetéről is. Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP), a pénzügyi bizottság elnöke elmondta: a körülmények ellenére – sőt annak dacára is, hogy az elmúlt időszakban megemelkedtek az energiaköltségek – megnyugtató a helyzet az első háromnegyed év vonatkozásában. Ha folytatódnak a tendenciák, akkor a vártnál is több adóbevétel folyhat be idén. Ismertette, hogy a város idén kétszer kapott állami támogatást, mindkétszer 318 millió forintot.

Horváth László és Szente Béla képviselők

A jövőre vonatkozóan fontos lesz a takarékoskodás, az, hogy ne költsék el a meglévő tartalékokat – hangsúlyozta dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba), aki szerint a globális folyamatok ide is begyűrűznek. Azokban az országokban, amelyek közel vannak az ukrán-orosz háborúhoz, 20 százalék körüli az infláció. Folyamatosan nézni kell, hogy miként állnak a számok, a költségek, és egyeztetni kell a kormánnyal, mert a helyzet nélküle nem oldható meg.

Nagy Ferenc alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, a tervezett bevételek 103 százaléka, a kiadásoknak pedig a 75 százaléka teljesült az első kilenc hónapban. A fejlesztési forrásokat energiamegtakarítást eredményező beruházásokra kell költeni. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) szerint lényeges, hogy mennek a nagy és a kis, közvetlen lakókörnyezetet érintő fejlesztések, hogy nem volt szükség hitel felvételére, hogy önként vállalt feladatokra is 1 milliárd forintot tud idén költeni a város a kötelezők ellátása mellett.