Varázslatként él meg minden pillanatot

Brunszvik Teréz-díjat és Békéscsaba Kiváló Pedagógusa elismerést is kapott munkájáért dr. Erdeiné Gergely Emőke, a Békéscsabai Lencsési Óvoda intézményvezetője. A Kincses Kultúróvoda pályázaton nyert pénzt példaértékűen fordították kulturális szolgáltatások igénybevételére, gyermekek utaztatására. Most egy másik pályázat révén az óvoda-iskola átmenet és a sajátos nevelési igényű gyermekek segítését is végzik. Hírportálunknál dr. Erdeiné Gergely Emőke a hét embere.

– A város legnagyobb óvodájának irányításában mit tart a legfontosabbnak?

– Három telephelyen 340 kisgyermek tartozik hozzánk. A biztonságos, szeretetteljes nevelésüket, a tehetségük kibontakoztatásának segítését, az egyéniségük elismerését tartjuk szem előtt kollégáimmal. Együttműködünk a szülőkkel, nagyszülőkkel is, több közös programot szervezünk, bonyolítunk le.

– Kincses Kultúróvodaként milyen pluszt adtak a gyermekeknek?

– Az elnyert 1,25 millió forintból például a Jókai színház és a Napsugár bábszínház bérletes előadásait térítésmentesen nézhették meg nagycsoportosaink. Ellátogattunk a Szarvasi Arborétumba, és a Mini Magyarországot is megmutattuk gyermekeinknek. Intézményünk nagyrendezvényeinek finanszírozásához is hozzájárult a pályázati pénz egy része. Büszkék vagyunk arra, hogy már többéves hagyománnyal bír a családi napunk. Programjainknak közösségformáló erejük is van. Óvodánk 2011-től közös igazgatás alatt működik, igaz, hogy három épületben, 15 csoportban, de mégis egy cél érdekében, azonos értékrenddel. A gyermekek érdekei mindenek felett állnak a nevelőtestület tagjainál és a munkát segítő munkatársaknál egyaránt. Intézményünk jövőképe is egy olyan óvoda, ahol a gyermek nem csupán a jogszabályban meghatározott kötelezettségek, elvárások szerint érzi jól magát. Egy olyan, bizalmon alapuló közösség tagja is, ahol vidáman, észrevétlenül, de mégis hatékonyan fejlődik. Ahol olyan viselkedési normákkal ismerkedik meg, amelyek a későbbiekben is segítik.

– Szót ejtettünk már nyertes pályázatokról. Milyen szempontok szerint választanak ezek közül?

– Alapvető fontosságúnak tartom a pályázatokon való részvételt. Nemcsak az anyagi többletforrás, de a szakmai megújulás, felfrissülés miatt is. Sikeres pályázat révén a Tehetséghét rajzzal, tánccal, mesével – Mutasd meg magad! című programot valósítottuk meg a Jókai színház közreműködésével, a családok bevonásával. Mozgásfejlesztő játékok beszerzésére is nyertünk pénzt több alkalommal, és tornaszobát alakítottunk ki. Gyereklabdajáték – a sportjátékok megalapozása címmel fejlesztőprogramot akkreditáltattunk, az óvodások nagyon élvezik ezeket a csapatsportokat. Elsőként tesztelhettünk a városban, de talán a megyében is egy digitális készüléket (DIOO Digitális Okosjáték Óvodásoknak). A klasszikus óvodai nevelési eszközök és módszerek nagyszerű kiegészítője ez, ami a fenntartó jóvoltából valamennyi békéscsabai óvodában elérhető. Az Oktatási Hivatal bázisintézménye vagyunk immár harmadik éve, ami folyamatos szakmai „készenlétet” jelent. A jó gyakorlatainkat folyamatosan megosztjuk társintézményekkel, és mi is tanulunk tőlük.

– Az eddig elmondottakból adódik a kérdés, hogy tudatosan, a gyermekcentrikus gondolkodás miatt választotta ezt a pályát?

– Félig ösztönös, de nagyon jó választás volt a pedagógia. Nincsenek csodálatosabbak, mint a kisgyermekek. Nyitottak, elfogadók, szeretetteljesek, velük varázslatos minden pillanat az életben.

– Mire a legbüszkébb munkájában, mit vár el vezetőként kollégáitól?

– Valamennyi munkatársamat nagyra tartom. Csak azt várom el a kollégáimtól is, amit magamtól, becsületes, kemény munkát. A gyermekek nevelésében az alapvető elv a tisztelet és a szeretet. Fontos emberi értéknek tartom ezek mellett a becsületet, az együttműködést, a kreativitást, a szabálykövetést, az elkötelezettséget és a humort. Ezek folyamatosan jelen vannak a napi munkában, nélkülük nem működik semmi.