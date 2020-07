Baktériumok dolgoznak az okányi tisztítótelepen

A végéhez közeledik és idén befejeződik Okányban a több mint 2,3 milliárd forintos szennyvízberuházás – hangzott el pénteken a községben tartott rendezvényen.

Több mint 2,3 milliárd forintból valósul, valósult meg az okányi szennyvízberuházás, a hálózat kiépítése 1,85 milliárd forintot, a tisztítótelep építése pedig nagyjából 500 millió forintot tesz, tett ki – ismertette a kivitelező cég képviseletében Gyömbér Mihály projektvezető. Elmondta, ennek 86 százaléka európai uniós támogatás, 14 százaléka pedig hazai forrás.

A szakember sorolta: 22 kilométernyi gravitációs csatorna, 3,6 kilométernyi nyomott vezeték került a földbe, tíz átemelőt építettek, és több mint ezer háztartás köthet rá a rendszerre. A hálózat öt vízgyűjtőre osztható, illetve elválasztott rendszerű, azaz például csapadékvíz és ipari szennyvíz nem kerülhet bele.

A munkálatok 2018 tavaszán rajtoltak el, és ahogy lehetett, azonnal és folyamatosan mentek a helyreállítások is. Két nagy aszfaltozás hátra van még a főutcáknak tekinthető Kossuth és a Hunyadi utcákban, mivel ezeket a területeket két komoly beruházás érinti a jövőben: csapadékvizet elvezető rendszert, továbbá bicikli és elkerülő utat építenek Okányban.

Gyömbér Mihály hangsúlyozta, a beruházás során mindenre figyelnek és figyeltek, példaként és érdekességként felhozta, békát is mentettek a szakemberek a munkálatok közben.

Pitlik László projektvezető a Vésztő felé vezető közút mentén megépült tisztítótelepről beszélt. A kivitelezési munkálatok tavaly tavasszal rajtoltak, teljesen a nulláról, a próbaüzem május 26-án rajtolt el és fél évet vesz igénybe, tehát november végén zárul. Most kell azt bizonyítani, hogy amit engedélyeztettek, megterveztek és megépítettek, teljesíti az elvárásokat.

A tisztítótelep naponta 230 köbméter lakossági, közületi és szippantott szennyvíz fogadására képes, mostanában naponta 40-50 köbméter kerül a létesítménybe. A tisztított víz paraméterei az előírásoknak megfelelnek. Ismertette: a tisztítótelepet is érintette a június közepi felhőszakadás, a nagy mennyiségű csapadék miatt havária helyzet alakult ki, de a problémát orvosolták.

Elmondta, hogy a létesítményben a biológiai tisztítás során élőlények, baktériumok dolgoznak, lebontva a szerves anyagokat, ehhez a szakemberek megfelelő környezetet biztosítanak, oxigéndús levegőt juttatnak be. A tisztított víz a Holt-Körösbe kerül, emellett iszap keletkezik, amit kezelés után lerakóhelyre szállítanak. Van kémiai tisztítás is, ami a foszfor kezelését jelenti, a foszfor például a mosószerek miatt kerülhet be a rendszerbe.