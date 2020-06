A Renault csapatfőnöke elismerte, Alonso az egyik jelöltjük 2021-re

Cyril Abiteboul kijelentette, benne van a pakliban, hogy Fernando Alonso legyen Daniel Ricciardo utódja a következő szezonban, azonban más pilótákkal is számolnak. A Renault csapatfőnöke hozzátette, ők biztosan nem lépnek a Ferrari és a McLaren útjára, és nem sietik el a döntést.

Pár hete megkezdődött a pilótakeringő a jövő évi szezonra, és ez a folyamat egyelőre a Renault-nál állt meg. A reakciókból ítélve az enstone-iakat váratlanul érte Daniel Ricciardo távozása, így – a Ferrarival és a McLarennel ellentétben – még nem is döntöttek arról, hogy ki fogja pótolni az ausztrál versenyzőt – írja az Origo.

A sajtóban egyelőre három név került szóba. Sebastian Vettel esetleges átigazolását már a Ferrarival történő szakítás bejelentése előtt is latolgatták, most pedig úgy tűnik, a négyszeres világbajnok számára két opció maradt, amiből az egyik a francia istálló.

A másik a Mercedes, ebben az esetben pedig minden bizonnyal Valtteri Bottas helye kerül veszélybe, akit Vettel mellett akár George Russell is kiszoríthat a brackley-iek üléséből. A finn pilóta számára szintén a Renault lehetne a menekülőút.

A legnagyobb szenzáció viszont Fernando Alonso visszatérése lenne. A korábbi hírek szerint a kétszeres F1-es világbajnok már előszerződést is kötött egykori csapatával. Akár igaz ez a hír, akár nem, Cyril Abiteboul megerősítette, hogy a spanyol pilóta is a jelöltek között van.

Számos lehetőség van, közülük pedig Alonso az egyik, de 2021-re rengeteg remek pilóta válik elérhetővé

– nyilatkozta az RMC Sportnak a Renault csapatfőnöke. Alonso szerződtetése már csak azért is lenne különleges, mert a 38 éves versenyző harmadszor szerepelhetne a francia istálló színeiben.

Ezzel kapcsolatban JJ Lehto is megszólalt. Az Onyx, a Scuderia Italia, a Sauber és a Benetton egykori pilótája úgy véli, ha a Renault-nak Alonso és Bottas közül kellene választania, akkor nem honfitársa lenne a befutó.

Alonso nehéz természetű ember, aki politikai játszmákra is képes. Valtteri pedig a Mercedes versenyzője, ennek ellenére nem nyert világbajnokságot. Úgy gondolom, ez egyszerű választás lenne.

– jelentette ki az Iltalehti nevű finn bulvárlapnak.

Lehto hozzátette, Bottasban jelenlegi csapata sem bízik teljes mértékben, amit jól mutat, hogy mindig csak egy évre kap új szerződést. Ezzel együtt azonban a Mercedesnek megérné megtartani a finn pilótát, mivel képes hozzásegíteni a csapatot a konstruktőri világbajnoki címhez.

Ami a Renault-t illeti, akármi is lesz a döntés, Abiteboul már korábban is leszögezte, hogy azt nem a közeljövőben fogják nyilvánosságra hozni. A francia szakember ezúttal is kijelentette, hogy nem lépnek riválisaik útjára.

Rendkívül fontos döntésről van szó, úgyhogy időt fogunk hagyni magunknak. Elég furcsának tartjuk a Ferrari és a McLaren stratégiáját, miszerint már a szezon kezdete előtt határoztak a távolabbi jövőről. Mi nem akarjuk követni a példájukat

– mondta.

Korábban több helyen is felvetették, hogy a Renault esetleg azért vár, mert az sem biztos, hogy a márka marad Forma-1-ben. Pénteken azonban kiderült, hogy 2021-ben is ott lesznek a rajtrácson, ami egyrészt Esteban Ocon számára lehet megnyugtató hír, másrészt előbb-utóbb biztosan lesz bejelentés a csapattársa személyét illetően.